HOME SPORTS NETTING

Marcus Gideon Kaget Herry IP Dipindah ke Ganda Campuran

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |09:16 WIB
Marcus Gideon Kaget Herry IP Dipindah ke Ganda Campuran
Marcus Fernaldi Gideon mengaku kaget Herry IP dipindah ke ganda campuran (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Marcus Fernaldi Gideon mengaku kaget dengan kepindahan Herry Iman Pierngadi (Herry IP) dari ganda putra ke ganda campuran. Meski sedih, Sinyo menilai itu keputusan yang terbaik.

PBSI resmi menunjuk Herry sebagai pelatih ganda campuran per Jumat 1 September 2023. Tugas baru ini sudah disanggupi oleh Coach Naga Api.

Herry IP dan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya

Hal ini mendapat reaksi mengejutkan dari Marcus yang sedang dalam kondisi pemulihan. Tapi, ia meyakini keputusan ini tidak terjadi secara tiba-tiba.

"Pertama saya cukup kaget karena baru tahu tadi pas lihat berita. Menurut saya PBSI memutuskan sesuatu pasti tidak tiba-tiba dan diskusi," kata Marcus saat ditemui dalam Konferensi Pers Scarlet Badminton Open Tournament 2023 di Jakarta, Jumat 1 September 2023.

"Pasti juga sudah ngobrol ke atletnya karena atlet yang dipegang kan atlet ranking satu dunia. Tidak mungkin tiba-tiba diganti tanpa sepengetahuan atlet. Pasti sudah diomongin dan mungkin itu yang terbaik," lanjut pria berusia 32 tahun itu.

Lebih lanjut, Marcus mengaku sempat menanyakan hal itu kepada Herry. Pemain kelahiran Jakarta itu memang sedang tidak berada di Pelatnas PBSI di Cipayung selama menjalani pemulihan pasca-operasi.

Halaman:
1 2
