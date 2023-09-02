Kisah Kunlavut Vitidsarn, Bocah Kematian Thailand yang Dapat Beasiswa S3 Usai Juara BWF World Championships 2023

KISAH Kunlavut Vitidsarn, bocah kematian Thailand yang dapat beasiswa S3 usai jadi juara BWF World Championships 2023 menarik untuk diulas. Hadiah fantastis itu didapat Kunlavut usai menorehkan prestasi luar biasa. Sebab, menjadi juara dunia bulu tangkis, tentunya tidak mudah.

Para atlet harus berjuang dengan keras untuk meraih gelar bergengsi tersebut. Tak heran jika para peraih BWF World Championships berhak mendapatkan hadiah terbaik dari negaranya.

Seperti halnya Kunvalut Vitidsarn, bocah kematian Thailand yang berhak atas beasiswa S3 usai menjadi juara BWF World Championships 2023. Atlet berusia 22 ini keluar sebagai kampiun juara dunia setelah mengalahkan wakil Jepang, Kodai Naraoka.

Pertandingan yang berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, pada Minggu 27 Agustus 2023 waktu setempat itu berakhir dengan skor 9-21, 21-18, dan 21-7 dengan poin unggul dipegang oleh Kunlavut Vitidsarn.

Kemenangan tersebut pun mengukuhkan Vitidsarn sebagai tunggal putra pertama Thailand yang berhasil meraih medali emas di kejuaraan dunia. Atas prestasi tersebut, Kunlavut Vitidsarn dihadiahi beasiswa kuliah hingga jenjang Doktor atau S3 dari Bangkokthonburi University.

"Kunlavut akan menerima beasiswa penuh dari Bangkokthonburi University sampai gelar doktor. Saat ini, Kunlavut adalah senior di bidang ilmu politik," tulis akun @BadmintonBB dalam media sosial X (Twitter).