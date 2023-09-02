Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen MotoGP 2023 Kelar Sprint Race MotoGP Catalunya 2023: Francesco Bagnaia Masih Kukuh, Aleix Espargaro Tembus 5 Besar

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |21:24 WIB
Klasemen MotoGP 2023 Kelar Sprint Race MotoGP Catalunya 2023: Francesco Bagnaia Masih Kukuh, Aleix Espargaro Tembus 5 Besar
Francesco Bagnaia masih puncaki klasemen MotoGP 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

KLASEMEN MotoGP 2023 kelar sprint race MotoGP Catalunya 2023 akan dibahas di sini. Francesco Bagnaia masih menjadi pemuncak namun Aleix Espargaro mulai menembus lima besar setelah berhasil memenangkan balapan singkat tersebut.

Pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro, keluar sebagai yang tercepat dalam balapan 12 lap di Sirkuit Catalunya, Sabtu (2/9/2023) malam WIB. Dia tampil dominan semenjak mengambil alih pimpinan balapan dari Francesco Bagnaia pada lap ketujuh di tikungan pertama.

Aleix Espargaro

Bagnaia hampir kehilangan posisi kedua karena ditempel pembalap Aprilia lainnya, Maverick Vinales, hingga akhir. Namun, dia berhasil mempertahankan posisi kedua selagi Vinales finis ketiga.

Namun, hasil ini tidak menggeser Bagnaia dari puncak klasemen. Dia terlalu perkasa dengan catatan 260 poin pada saat ini, unggul 66 angka dari pesaing terdekatnya, Jorge Martin, yang mengumpulkan 194 poin.

Martin finis kelima selagi Marco Bezzecchi harus puas finis kedelapan di balapan singkat MotoGP Catalunya 2023. Bezzecchi masih berada di posisi ketiga klasemen dengan catatan 185 poin.

