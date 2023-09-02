Nonton MotoGP Catalunya 2023 Live di Vision+, Berikut Jadwal Lengkapnya

JAKARTA – Di bulan September 2023 ini, ajang balapan bergengsi MotoGP kembali mengadakan balapannya, kali ini di Catalunya.

MotoGP Catalunya tahun 2023 secara resmi bertajuk Gran Premi Monster Energy de Catalunya. Balapan utamanya akan dilaksanakan pada Minggu, 4 September 2023, dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi yang diadakan pada 2 dan 3 September 2023.

Untuk menyaksikan balapan tersebut secara langsung, Anda bisa menonton channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:

Jumat, 2 September 2023

Latihan 1 MotoE: 13.30 – 13.45 WIB

Latihan 1 Moto3: 14.00 – 14.35 WIB

Latihan 1 Moto2: 14.50 – 15.30 WIB

Latihan 1 MotoGP: 15.45 – 16.30 WIB

Latihan 2 MotoE: 17.25 – 17.40 WIB

Latihan 2 Moto3: 18.15 – 18.50 WIB

Latihan 2 Moto2: 19.05 – 19.45 WIB

Latihan 2 MotoGP: 20.00 – 21.00 WIB

Kualifikasi 1 MotoE: 21.15 – 21.25 WIB

Kualifikasi 2 MotoE: 21.35 – 21.45 WIB

Sabtu, 3 September 2023

Latihan 3 Moto3: 13.40 – 14.10 WIB

Latihan 3 Moto2: 14.25 - 14.55 WIB

Latihan Bebas 2 MotoGP: 15.10 - 15.40 WIB

Kualifikasi 1 MotoGP: 15.50 - 16.05 WIB

Kualifikasi 2 MotoGP: 16.15 – 16.30 WIB

Balapan 1 MotoE: 17.15 – 17.30 WIB

Kualifikasi 1 Moto3: 17.50 – 18.05 WIB

Kualifikasi 2 Moto3: 18.15 - 18.30 WIB

Kualifikasi 1 Moto2: 18.45 - 19.00 WIB

Kualifikasi 2 Moto2: 19.10 - 19.25 WIB

Balapan 2 MotoE: 21.10 – 21.30 WIB

Minggu, 4 September 2023

Pemanasan MotoGP: 14.45 – 14.55 WIB

Balapan Moto3: 16.00 – 16.35 WIB

Balapan Moto2: 17.15 – 17.55 WIB

Balapan MotoGP: 19.00 – 19.50 WIB