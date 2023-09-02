Nonton MotoGP Catalunya 2023 Live di Vision+, Berikut Jadwal Lengkapnya

JAKARTA – Di bulan September 2023 ini, ajang balapan bergengsi MotoGP kembali mengadakan balapannya, kali ini di Catalunya.
MotoGP Catalunya tahun 2023 secara resmi bertajuk Gran Premi Monster Energy de Catalunya. Balapan utamanya akan dilaksanakan pada Minggu, 4 September 2023, dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi yang diadakan pada 2 dan 3 September 2023.
Untuk menyaksikan balapan tersebut secara langsung, Anda bisa menonton channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:
Jumat, 2 September 2023
Latihan 1 MotoE: 13.30 – 13.45 WIB
Latihan 1 Moto3: 14.00 – 14.35 WIB
Latihan 1 Moto2: 14.50 – 15.30 WIB
Latihan 1 MotoGP: 15.45 – 16.30 WIB
Latihan 2 MotoE: 17.25 – 17.40 WIB
Latihan 2 Moto3: 18.15 – 18.50 WIB
Latihan 2 Moto2: 19.05 – 19.45 WIB
Latihan 2 MotoGP: 20.00 – 21.00 WIB
Kualifikasi 1 MotoE: 21.15 – 21.25 WIB
Kualifikasi 2 MotoE: 21.35 – 21.45 WIB
Sabtu, 3 September 2023
Latihan 3 Moto3: 13.40 – 14.10 WIB
Latihan 3 Moto2: 14.25 - 14.55 WIB
Latihan Bebas 2 MotoGP: 15.10 - 15.40 WIB
Kualifikasi 1 MotoGP: 15.50 - 16.05 WIB
Kualifikasi 2 MotoGP: 16.15 – 16.30 WIB
Balapan 1 MotoE: 17.15 – 17.30 WIB
Kualifikasi 1 Moto3: 17.50 – 18.05 WIB
Kualifikasi 2 Moto3: 18.15 - 18.30 WIB
Kualifikasi 1 Moto2: 18.45 - 19.00 WIB
Kualifikasi 2 Moto2: 19.10 - 19.25 WIB
Balapan 2 MotoE: 21.10 – 21.30 WIB
Minggu, 4 September 2023
Pemanasan MotoGP: 14.45 – 14.55 WIB
Balapan Moto3: 16.00 – 16.35 WIB
Balapan Moto2: 17.15 – 17.55 WIB
Balapan MotoGP: 19.00 – 19.50 WIB