HOME SPORTS MOTOGP

Musim Perdana Setim dengan Marc Marquez Hancur Lebur, Joan Mir Sebut Honda Butuh Konsep Baru

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |06:13 WIB
Musim Perdana Setim dengan Marc Marquez Hancur Lebur, Joan Mir Sebut Honda Butuh Konsep Baru
Joan Mir jadi tandem Marc Marquez di MotoGP 2023. (Foto: Repsol Honda)
A
A
A

BARCELONA – Pembalap Repsol Honda, Joan Mir, harus menjalani musim perdananya menjadi rekan setim Marc Marquez dengan buruk di MotoGP 2023. Dia pun memberi evaluasi kepada Honda.

Joan Mir menyebut Honda butuh konsep baru gar menunjang performa para pembalap di lintasan. Dengan begitu, Mir merasa bisa lebih bersaing di MotoGP.

Joan Mir

"Saya bukan seseorang yang akan membuang sampah begitu saja. Jika saya lakukan itu, saya akan merasa gagal," ujar Mir, dilansir dari Speedweek, Sabtu (2/9/2023).

"Akan tetapi, Honda membutuhkan konsep baru. Hal itu pun sudah diketahui oleh orang-orang di tim ini. Saya akan melakukan pekerjaan yang perlu dilakukan jika Honda melakukan hal yang sama," tambahnya.

Honda saat ini tengah berada di performa yang kurang baik. Buktinya, mereka duduk di peringkat keempat klasemen konstruktor MotoGP musim ini.

Halaman:
1 2
