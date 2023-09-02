Tak Sabar Jajal Motor untuk Musim 2024, Marc Marquez Puji Honda yang Tak Pilih Kasih dengan Pembalap

BINTANG MotoGP, Marc Marquez, sudah tak sabar menjajal motor barunya untuk musim 2024 mendatang di Sirkuit Misano, Italia. Dia pun memuji kinerja Honda yang terlihat mulai melakukan banyak perubahan.

Selain itu, Marquez juga memandang Honda tidak pilih kasih terhadap pembalap mereka. Marquez yakin bakal dibekali motor Honda yang lebih baik.

Dia melihat ada perubahan yang dilakukan Honda secara bertahap. Dua pembalap Honda, Takaaki Nakagami dan Stefan Bradl diketahui sudah menjajal motor untuk musim 2024.

"Ini bukan tanggung jawab saya. Dalam kasus Honda, mereka memperhatikan dan menjaga semua pebalap, mereka mendengarkan semua pebalap. Taka telah menguji banyak hal sebelum saya. Kita lihat saja ke depan," ujar The Baby Alien, dipetik dari Crash, Jumat (1/9/2023).

"Dia [Bradl] sedang mengujinya di Misano, kurang lebih dengan motor yang saya balapan di Austria. Sepertinya kami mencoba meningkatkannya selangkah demi selangkah," lanjutnya.

Nanti giliran Marquez yang akan menjajal hasil karya pabrikan Jepang itu. Dia mengatakan bakal mengevaluasi hasil pekerjaan arsitek motor Honda tersebut nantinya.