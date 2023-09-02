Hasil Kualifikasi F1 GP Italia 2023: Carlos Sainz Asapi Max Verstappen Rebut Pole Position

MONZA - Carlos Sainz (Ferrari) menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi F1 GP Italia 2023. Berlangsung di Sirkuit Monza, Sabtu (2/9/2023) Sainz berhasil merebut Pole Position dengan catatan waktu 1 menit 20,294.

Sementara itu, posisi kedua ditempati Max Verstappen (Red Bull) diikuti Charles Leclerc (Ferrari) di posisi ketiga. Lima terdepan dilengkapi oleh George Russell.

Jalannya Sesi Kualifikasi

Pada sesi kualifikasi satu (Q1), Max Verstappen (Red Bull) sempat mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 22,047 detik. Akan tetapi, catatan tersebut dihapus karena melewati batas lintasan dan membuat pembalap Mercedes, George Russel, menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 22,148 detik.

Setelah itu, beberapa pembalap sempat berebut posisi teratas pada sesi kualifikasi pertama ini. Lima pembalap yang dipastikan gugur pada Q1 ialah Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas), dan Lance Stroll (Aston Martin).

Pada sesi kualifikasi 2 (Q2), Verstappen langsung melesat dan mencatatkan waktu 1 menit 21,035 detik. Pembalap Williams, Alexander Albon, menempel ketat catatan waktu dari sang juara bertahan.

Pembalap Mercedes, Lewis Hamilton, sempat kesulitan untuk mencatatkan waktu terbaiknya pada Q2 ini. Namun, pada detik-detik terakhir, pembalap 38 tahun itu tancap gas an akhirnya mencatatkan waktu kelima tercepat di Q2 dan sukses melaju ke Q3.