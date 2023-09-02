FIBA World Cup 2-3 September 2023, Saksikan Serunya Live di Vision+

JAKARTA – Turnamen bola basket bergengsi FIBA World Cup 2023 yang dikenal sebagai kejuaraan dunia bola basket kini sedang berlangsung. Turnamen ini diikuti oleh 32 negara yang tergabung dalam Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA, beberapa di antaranya yaitu Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, Australia, dan Slovenia.

FIBA World Cup 2023 dilaksanakan mulai 25 Agustus hingga 10 September 2023. Untuk pertama kalinya, ajang ini diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Jepang, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia, ajang FIBA World Cup 2023 diselenggarakan di Arena Indonesia, di kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.

Di akhir pekan ini, akan ada beberapa pertandingan FIBA World Cup 2023 yang bisa disaksikan melalui Vision+. Berikut jadwalnya:

Sabtu, 2 September 2023

Filipina vs China (12.00 WIB)

Finlandia vs Venezuela (14.30 WIB)

Pantai Gading vs Prancis (16.40 WIB)

Iran vs Lebanon (20.25 WIB)

Minggu, 3 September 2023

Australia vs Georgia (14.30 WIB)

Yunani vs Montenegro (15.40 WIB)

Brazil vs Latvia (16.40 WIB)

Republik Dominika vs Serbia (19.00 WIB)

Amerika Serikat vs Lithuania (19.10 WIB)

Dukung jagoan Anda dan saksikan pertandingan selengkapnya dalam FIBA Basketball 2023 di Vision+! FIBA World Cup 2023 juga bisa disaksikan di Vision+ TV.