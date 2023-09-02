FIBA World Cup 2023: Latvia Bungkam Juara Bertahan Spanyol Berkat 2 Hal Ini

JAKARTA - Timnas Basket Latvia berhasil membungkam Timnas Basket Spanyol selaku juara bertahan pada laga pertama Grup L FIBA World Cup 2023. Menurut Davis Bertans, ada dua kunci kemenangan timnya dalam laga tersebut.

Bermain di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat 1 September 2023 sore WIB, Latvia tampil luar biasa sejak awal pertandingan. Mereka selalu dalam keadaan unggul meski kemudian Spanyol bisa menyamakan kedudukan di angka 10-10. Namun, setelah kejar-kejaran angka mereka sukses memimpin di akhir kuarter pertama dengan skor 17-16.

Pertarungan sengit berlanjut di kuarter kedua, tetapi Spanyol bisa lebih efektif dan unggul dengan skor 32-29. Bahkan, Negeri Matador berhasil menjauh dengan keunggulan 58-47 di akhir kuarter ketiga.

Namun, Latvia tak patah semangat. Davis Bertans dan kolega bertahan dengan sangat baik dan bermain sangat apik saat menyerang. Hasilnya, mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 61-61. Bahkan, saat waktu tersisa 1,5 menit mereka bisa memperlebar keunggulan menjadi 70-65 dan kemudian menutup kuarter keempat dengan kemenangan 74-69.

Bertans menilai semangat pantang menyerah menjadi salah satu kunci keberhasilan Latvia menghajar sang juara Eropa. Menurutnya, kemenangan ini sangat spesial bagi negaranya.

“Ya, Anda tahu, kami unggul sejak awal. Kami memiliki awal yang baik, tapi kami membiarkan mereka memimpin, sedikit menjauh dari kami, tetapi kami semua terus berjuang, tetap menundukkan kepala, tetap berpegang pada rencana yang seharusnya kami lakukan,” kata Bertans dalam konferensi pers, dikutip pada Sabtu (2/9/2023).

“Dan pada akhirnya, dengan upaya itu, kami mampu bangkit dan mengamankan kemenangan. Ya, ini kemenangan besar, malam istimewa,” imbuh pemain Oklahoma City Thunder itu.