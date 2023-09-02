Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023: Latvia Bungkam Juara Bertahan Spanyol Berkat 2 Hal Ini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |07:23 WIB
FIBA World Cup 2023: Latvia Bungkam Juara Bertahan Spanyol Berkat 2 Hal Ini
Davis Bertans mengungkap kunci kemenangan Timnas Basket Latvia atas Spanyol (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Basket Latvia berhasil membungkam Timnas Basket Spanyol selaku juara bertahan pada laga pertama Grup L FIBA World Cup 2023. Menurut Davis Bertans, ada dua kunci kemenangan timnya dalam laga tersebut.

Bermain di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat 1 September 2023 sore WIB, Latvia tampil luar biasa sejak awal pertandingan. Mereka selalu dalam keadaan unggul meski kemudian Spanyol bisa menyamakan kedudukan di angka 10-10. Namun, setelah kejar-kejaran angka mereka sukses memimpin di akhir kuarter pertama dengan skor 17-16.

Timnas Basket Latvia

Pertarungan sengit berlanjut di kuarter kedua, tetapi Spanyol bisa lebih efektif dan unggul dengan skor 32-29. Bahkan, Negeri Matador berhasil menjauh dengan keunggulan 58-47 di akhir kuarter ketiga.

Namun, Latvia tak patah semangat. Davis Bertans dan kolega bertahan dengan sangat baik dan bermain sangat apik saat menyerang. Hasilnya, mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 61-61. Bahkan, saat waktu tersisa 1,5 menit mereka bisa memperlebar keunggulan menjadi 70-65 dan kemudian menutup kuarter keempat dengan kemenangan 74-69.

Bertans menilai semangat pantang menyerah menjadi salah satu kunci keberhasilan Latvia menghajar sang juara Eropa. Menurutnya, kemenangan ini sangat spesial bagi negaranya.

“Ya, Anda tahu, kami unggul sejak awal. Kami memiliki awal yang baik, tapi kami membiarkan mereka memimpin, sedikit menjauh dari kami, tetapi kami semua terus berjuang, tetap menundukkan kepala, tetap berpegang pada rencana yang seharusnya kami lakukan,” kata Bertans dalam konferensi pers, dikutip pada Sabtu (2/9/2023).

“Dan pada akhirnya, dengan upaya itu, kami mampu bangkit dan mengamankan kemenangan. Ya, ini kemenangan besar, malam istimewa,” imbuh pemain Oklahoma City Thunder itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879766/hasil-semifinal-fiba-world-cup-2023-tundukkan-amerika-serikat-jerman-tantang-serbia-di-final-thG9x1HvK3.JPG
Hasil Semifinal FIBA World Cup 2023: Tundukkan Amerika Serikat, Jerman Tantang Serbia di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879651/hasil-semifinal-fiba-world-cup-2023-hajar-kanada-serbia-capai-babak-final-L8wBq5zu0K.JPG
Hasil Semifinal FIBA World Cup 2023: Hajar Kanada, Serbia Capai Babak Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879537/nonton-semifinal-fiba-world-cup-2023-di-vision-ini-daftar-negara-yang-lolos-JDLPHnDHFc.jpeg
Nonton Semifinal FIBA World Cup 2023 di Vision+, Ini Daftar Negara yang Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2879130/hasil-fiba-world-cup-2023-luka-doncic-gagal-bawa-slovenia-lewati-lithuania-tZ3WHCqiyy.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Luka Doncic Gagal Bawa Slovenia Lewati Lithuania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2879010/hasil-fiba-world-cup-2023-hajar-italia-87-82-latvia-berpeluang-finis-posisi-5-IVLczQSi4h.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Hajar Italia 87-82, Latvia Berpeluang Finis Posisi 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878795/duel-sengit-lithuania-dan-slovenia-bersaing-demi-peringkat-terbaik-di-fiba-world-cup-2023-malam-ini-live-di-inews-home-of-basketball-l4veW7PjZn.jpeg
Duel Sengit Lithuania dan Slovenia Bersaing Demi Peringkat Terbaik di FIBA World Cup 2023, Malam ini, LIVE di iNews, Home of Basketball
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement