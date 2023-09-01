Jelang Asian Para Games 2023, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Semangat Membara Para Atlet Indonesia

JAKARTA – Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games (AiPG) 2023, Angela Tanoesoedibjo, mengungkap semangat membara para atlet Tanah Air untuk berlaga di ajang Asian Para Games 2023. Hal itu disampaikan Angela usai meninjau lokasi pelatihan para atlet Asian para Games 2023 di Solo, Jawa Tengah.

Diketahui, Angela telah meninjau lokasi pelatihan di Solo untuk tiga cabang olahraga (cabor). Ketiga cabor itu adalah badminton, tenis meja, dan cycling.

"Baru saja kami meninjau tempat pelatihan tiga cabor di Solo, mulai dari badminton, tenis meja, dan cycling," kata Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) itu dalam konferensi pers Asian Games dan Asian Para Games, di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora), Jakarta, Jumat (1/9/2023).

BACA JUGA: Menpora Dito Ariotedjo Umumkan Jumlah Atlet Indonesia untuk Asian Games 2022 dan Asian Para Games 2022

Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif itu mengungkapkan, bahwa semangat para atlet sangat luar biasa. Mereka penuh semangat menjalani latihan untuk Asian Para Games 2023.