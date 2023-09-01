Kejuaraan Bulu Tangkis Baru Tingkat Nasional Siap Digelar Bulan Ini, Fajar Alfian dan Marcus Gideon Beri Dukungan

Turnamen bulu tangkis baru tingkat nasional akan digelar bulan ini. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Kejuaraan bulu tangkis baru tingkat swasta nasional siap digelar bulan ini dengan tajuk Scarlett Badminton Open 2023. Sejumlah pebulu tangkis top dunia pun memberi dukungan untuk penyelenggaraan turnamen ini, di antaranya Fajar Alfian dan Marcus Fernaldi Gideon.

Turnamen kejuaraan bulu tangkis baru itu akan digelar pada 18-23 September. Turnamen akan berlangsung di GOR Nanggala, Cijantung, Jakarta.

Turnamen ini merupakan kedua kalinya diadakan. Namun, untuk pertama kalinya, pada tahun ini, turnamen tersebut masuk ranking nasional dan kalender PBSI, serta berstatus swasta nasional.

Ketua Panitia Scarlett Badminton Open 2023, Yuan Kartika, mengatakan turnamen ini ditargetkan untuk mengembangkan potensi pemain muda. Karena itu, ajang ini hanya akan mempertandingkan tiga kategori Pemula U-15, Remaja U-17, dan Taruna U-19.

"Tujuan acara ini mengembangkan minat dan bakat peserta dalam bulu tangkis. Ada total 1.016 peserta dan masih dibuka pendaftaran sampai 4 September 2023," ujar Yuan.

Sementara itu, pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, menyambut baik ajang tersebut. Pasalnya, ajang ini bisa dijadikan untuk mengembangkan potensi anak muda.

"Saya mewakili atlet ingin menyampaikan terima kasih dalam pembukaan turnamen luar biasa ini. Para atlet sangat bersemangat karena bulu tangkis bukan hanya kehidupan tapi juga passion," ucap Marcus dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

"Turnamen ini bukan hanya medali atau trofi tapi juga pengembangan diri dan persatuan," tambahnya.