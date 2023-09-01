Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kejuaraan Bulu Tangkis Baru Tingkat Nasional Siap Digelar Bulan Ini, Fajar Alfian dan Marcus Gideon Beri Dukungan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |22:39 WIB
Kejuaraan Bulu Tangkis Baru Tingkat Nasional Siap Digelar Bulan Ini, Fajar Alfian dan Marcus Gideon Beri Dukungan
Turnamen bulu tangkis baru tingkat nasional akan digelar bulan ini. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Kejuaraan bulu tangkis baru tingkat swasta nasional siap digelar bulan ini dengan tajuk Scarlett Badminton Open 2023. Sejumlah pebulu tangkis top dunia pun memberi dukungan untuk penyelenggaraan turnamen ini, di antaranya Fajar Alfian dan Marcus Fernaldi Gideon.

Turnamen kejuaraan bulu tangkis baru itu akan digelar pada 18-23 September. Turnamen akan berlangsung di GOR Nanggala, Cijantung, Jakarta.

Turnamen bulu tangkis baru tingkat nasional

Turnamen ini merupakan kedua kalinya diadakan. Namun, untuk pertama kalinya, pada tahun ini, turnamen tersebut masuk ranking nasional dan kalender PBSI, serta berstatus swasta nasional.

Ketua Panitia Scarlett Badminton Open 2023, Yuan Kartika, mengatakan turnamen ini ditargetkan untuk mengembangkan potensi pemain muda. Karena itu, ajang ini hanya akan mempertandingkan tiga kategori Pemula U-15, Remaja U-17, dan Taruna U-19.

"Tujuan acara ini mengembangkan minat dan bakat peserta dalam bulu tangkis. Ada total 1.016 peserta dan masih dibuka pendaftaran sampai 4 September 2023," ujar Yuan.

Sementara itu, pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, menyambut baik ajang tersebut. Pasalnya, ajang ini bisa dijadikan untuk mengembangkan potensi anak muda.

"Saya mewakili atlet ingin menyampaikan terima kasih dalam pembukaan turnamen luar biasa ini. Para atlet sangat bersemangat karena bulu tangkis bukan hanya kehidupan tapi juga passion," ucap Marcus dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

"Turnamen ini bukan hanya medali atau trofi tapi juga pengembangan diri dan persatuan," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188393/rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-HN8c_large.jpg
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187877/jonatan_christie-Qjic_large.jpg
Jonatan Christie Ungkap Alasan Terima Sponsor Baru: Ikuti Jejak Ahsan/Hendra dan Sabar/Reza
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement