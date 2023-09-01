Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Luar Biasa Carolina Marin, Berguru di Cipayung hingga Keluar sebagai Juara Dunia Bulu Tangkis!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |21:37 WIB
Kisah Luar Biasa Carolina Marin, Berguru di Cipayung hingga Keluar sebagai Juara Dunia Bulu Tangkis!
Pebulu tangkis tunggal putri Spanyol, Carolina Marin (Foto: PBSI)
A
A
A

CAROLINA Marin masuk dalam jajaran pebulu tangkis tunggal putri top dunia saat ini. Pemain asal Spanyol itu punya segudang prestasi mentereng termasuk medali emas Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil.

Pencapaian luar biasa Carolina Marin lainnya adalah tiga gelar juara dunia yakni 2014, 2015 dan 2018. Sementara pada kejuaraan dunia 2023 kemarin ia meraih medali perak usai kalah dari An Se-young di babak final.

Carolina Marin bisa dikatakan sebagai pebulu tangkis putri Eropa terbaik saat ini. Kegigihannya dalam berlatih membuat Marin mampu mengoptimalkan potensi bermainnya.

Marin bahkan pernah berlatih di Indoneia pada 2013 lalu. Ia mengikuti program latihan bersama para pebulu tangkis tunggal putri di Pelatnas Cipayung kala itu seperti Wenifanetri, Gregoria Mariska, Hana Ramadhani dan yang lain.

Selain itu, Marin juga berlatih di Indonesia sebelum ia mengikuti turnamen Australia Open dan Indonesia Open 2015. Berkat semua kerja keras dan prestasinya, nama Carolina Marin saat ini telah diabadikan menjadi nama sebuah nama gelanggang olahraga di kota Huelva, Spanyol.

Dibalik segudang prestasi di dunia bulu tangks, sebelumnya Carolina Marin adalah seorang penari flamengo. Marin beralih ke bulutangkis setelah diperkenalkan oleh teman-temannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187516/kisah_taufik_hidayat_sang_pemilik_backhand_smash_mematikan_menarik_untuk_diulas-BSko_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement