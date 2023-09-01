Kisah Luar Biasa Carolina Marin, Berguru di Cipayung hingga Keluar sebagai Juara Dunia Bulu Tangkis!

CAROLINA Marin masuk dalam jajaran pebulu tangkis tunggal putri top dunia saat ini. Pemain asal Spanyol itu punya segudang prestasi mentereng termasuk medali emas Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil.

Pencapaian luar biasa Carolina Marin lainnya adalah tiga gelar juara dunia yakni 2014, 2015 dan 2018. Sementara pada kejuaraan dunia 2023 kemarin ia meraih medali perak usai kalah dari An Se-young di babak final.

Carolina Marin bisa dikatakan sebagai pebulu tangkis putri Eropa terbaik saat ini. Kegigihannya dalam berlatih membuat Marin mampu mengoptimalkan potensi bermainnya.

Marin bahkan pernah berlatih di Indoneia pada 2013 lalu. Ia mengikuti program latihan bersama para pebulu tangkis tunggal putri di Pelatnas Cipayung kala itu seperti Wenifanetri, Gregoria Mariska, Hana Ramadhani dan yang lain.

Selain itu, Marin juga berlatih di Indonesia sebelum ia mengikuti turnamen Australia Open dan Indonesia Open 2015. Berkat semua kerja keras dan prestasinya, nama Carolina Marin saat ini telah diabadikan menjadi nama sebuah nama gelanggang olahraga di kota Huelva, Spanyol.

Dibalik segudang prestasi di dunia bulu tangks, sebelumnya Carolina Marin adalah seorang penari flamengo. Marin beralih ke bulutangkis setelah diperkenalkan oleh teman-temannya.