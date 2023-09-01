Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Aryono Miranat Resmi Gantikan Herry IP sebagai Pelatih Ganda Putra

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |12:52 WIB
Aryono Miranat Resmi Gantikan Herry IP sebagai Pelatih Ganda Putra
Aryono Miranat resmi menggantikan Herry IP sebagai pelatih ganda putra (Foto: Instagram/@aryonomiranat_)
A
A
A

JAKARTA - PBSI resmi menunjuk Aryono Miranat untuk menjadi kepala pelatih ganda putra. Ia akan menggantikan posisi Herry Iman Pierngadi (Herry IP) yang ditugaskan mengasuh ganda campuran.

Seperti diberitakan, PBSI secara resmi telah mengumumkan Herry untuk saat ini sudah tidak lagi menangani sektor ganda putra di Pelatnas Cipayung. Coach Naga Api kini bertugas menangani ganda campuran di Pelatnas PBSI.

Herry IP (Foto: MPI/Bagas Abdiel Kharis Theo)

Kekosongan di posisi yang ditinggalkan Herry akan diisi oleh asistennya yaitu Aryono Miranat. Pria asal Bandung itu akan ditemani oleh Thomas Indratjaja.

"Di sektor ganda putra utama, pos yang ditinggalkan Herry akan ditempati oleh Aryono Miranat ditemani Thomas Indratjaja," tulis keterangan PBSI, Jumat (1/9/2023).

"PP PBSI berharap penunjukkan ini dapat berdampak positif bagi kedua sektor tersebut dalam hal peningkatan performa sehingga tujuan meloloskan para pemain ke Paris 2024 serta menjaga tradisi medali emas Olimpiade tetap terjaga," bunyi keterangan itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187321/taufik_hidayat_meminta_atlet_pelatnas_dan_non_pelatnas_pbsi_tak_perlu_dibentur_benturkan-aCxf_large.jpeg
Atlet Non-Pelatnas PBSI Lebih Gacor, Taufik Hidayat: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/40/3181606/muhammad_shohibul_fikri_belum_bisa_menjawab_apakah_duetnya_dengan_fajar_alfian_akan_dipermanenkan_oleh_tim_pelatih_pbsi_atau_tidak-cgxB_large.jpg
Duet dengan Fajar Alfian Bakal Dipermanenkan PBSI? Shohibul Fikri: Tunggu Pengumuman Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178596/pbsi_mengumumkan_degradasi_terhadap_enam_atlet_yang_dianggap_kurang_maksimal-I8nj_large.jpg
PBSI Degradasi 6 Atlet, Reza Al Fajri Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175336/rionny_mainaky_mengaku_fokus_memoles_lima_pasangan_ganda_campuran_di_pelatnas_pbsi-Hcfg_large.jpg
Rionny Mainaky Fokus Tangani 5 Ganda Campuran PBSI, Bagaimana Rinov/Pitha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/40/3167852/berikut_lima_pebulu_tangkis_yang_kariernya_makin_cemerlang_usai_keluar_dari_pelatnas_pbsi-zdbi_large.jpeg
5 Pebulu Tangkis yang Kariernya Makin Cemerlang Usai Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Legenda Ganda Putra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/40/3167605/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-ALUR_large.jpeg
Tampil Mengecewakan, Rinov/Pitha Ditarik Mundur dari 3 Turnamen Asia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement