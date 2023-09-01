Aryono Miranat Resmi Gantikan Herry IP sebagai Pelatih Ganda Putra

JAKARTA - PBSI resmi menunjuk Aryono Miranat untuk menjadi kepala pelatih ganda putra. Ia akan menggantikan posisi Herry Iman Pierngadi (Herry IP) yang ditugaskan mengasuh ganda campuran.

Seperti diberitakan, PBSI secara resmi telah mengumumkan Herry untuk saat ini sudah tidak lagi menangani sektor ganda putra di Pelatnas Cipayung. Coach Naga Api kini bertugas menangani ganda campuran di Pelatnas PBSI.

Kekosongan di posisi yang ditinggalkan Herry akan diisi oleh asistennya yaitu Aryono Miranat. Pria asal Bandung itu akan ditemani oleh Thomas Indratjaja.

"Di sektor ganda putra utama, pos yang ditinggalkan Herry akan ditempati oleh Aryono Miranat ditemani Thomas Indratjaja," tulis keterangan PBSI, Jumat (1/9/2023).

"PP PBSI berharap penunjukkan ini dapat berdampak positif bagi kedua sektor tersebut dalam hal peningkatan performa sehingga tujuan meloloskan para pemain ke Paris 2024 serta menjaga tradisi medali emas Olimpiade tetap terjaga," bunyi keterangan itu.