HOME SPORTS NETTING

Inilah Rekor Legenda Pebulutangkis Malaysia Lee Chong Wei yang Jadi Momok Antara Lin Dan dan Taufik Hidayat

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |12:19 WIB
Inilah Rekor Legenda Pebulutangkis Malaysia Lee Chong Wei yang Jadi Momok Antara Lin Dan dan Taufik Hidayat
Lee Chong Wei menjadi rival berat Lin Dan di nomor tunggal putra (Foto: Instagram/@leechongweiofficial)
A
A
A

INILAH rekor legenda bulu tangkis Malaysia, Lee Chong Wei, yang menjadi momok di antara persaingan Lin Dan dan Taufik Hidayat. Rekor yang dimaksud adalah head to head melawan dua rivalnya itu.

Selain itu, rekor head to head-nya dengan tunggal putra asal Denmark, Peter Gade, juga membuat Chong Wei menjadi pesaing berat di perebutan daftar tunggal putra terbaik. Keempat pemain itu kerap disebut sebagai The Big Four.

Lee Chong Wei

Lantas bagaimana rekor head to head antara Lee Chong Wei dengan anggota The Big Four yang lainnya? Berikut ulasannya.

3. Lee Chong Wei vs Peter Gade

Chong Wei sangat superior di hadapan Gade. Dari 21 pertemuan, ia sukses memenangkan 19 pertandingan dan hanya dua kali kalah.

Lee mengawali dominasinya di Malaysia Open 2004 dan berlanjut di tujuh pertemuan berikutnya. Dua kekalahan yang dialami hanya terjadi di Korean Super Series 2009 dan Thomas Cup 2012.

2. Lee Chong Wei vs Taufik Hidayat

Menghadapi tunggal putra legendaris Indonesia, Chong Wei juga unggul jauh. Tercatat, tunggal putra Malaysia itu memenangkan 15 pertemuan dari total 23 kali.

Dalam enam pertemuan awalnya, Lee hanya mampu menang sekali atas Taufik. Namun menginjak 2007, ia mulai mampu mengimbangi Taufik hingga berhasil melampauinya.

Halaman:
1 2
