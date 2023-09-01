4 Pebulu Tangkis Dunia yang Tak Disangka-sangka Jago Bahasa Indonesia, Nomor 1 Peraih Emas Olimpiade!

SEBANYAK empat pebulu tangkis dunia yang tak disangka-sangka jago Bahasa Indonesia akan dibahas Okezone. Salah satu di antaranya, merupakan peraih medali emas Olimpiade sekaligus juara dunia tiga kali!

Para pebulu tangkis top dunia memang kerap mengunjungi Indonesia untuk mengikuti sejumlah turnamen baik Indonesia Masters, Indonesia Open, hingga BWF World Championships. Menariknya, beberapa di antara mereka memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang ada di Tanah Air.

Mulai dari menyukai sejumlah makanan khas Indonesia hingga tempat wisata yang eksotis di Tanah Air. Bukan hanya soal itu, ternyata ada empat pebulu tangkis dunia yang tak disangka-sangka jago Bahasa Indonesia. Siapa sajakah mereka?

Berikut 4 Pebulu tangkis Dunia yang Tak Disangka-sangka Jago Bahasa Indonesia:

4. Hans-Kristian Solberg Vittinghus

Tunggal putra veteran Denmark, Hans-Kristian Solberg Vittinghus, kini telah berusia 37 tahun. Selama kariernya, anggota tim pemenang Denmark di Piala Thomas 2016 ini pernah menjajaki Indonesia untuk mengikuti beberapa turnamen.

Bahkan, Vittinghus diketahui sampai jatuh cinta kepada Indonesia hingga belajar khusus Bahasa Indonesia lewat pengajar di KBRI Copenhagen! Tak pelak, sang pebulu tangkis Denmark ini tak jarang melayani wawancara dalam Bahasa Indonesia.