HOME SPORTS NETTING

BWF Tak Sabar Menanti Aksi Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Kejuaraan Dunia Senior

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |04:28 WIB
BWF Tak Sabar Menanti Aksi Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Kejuaraan Dunia Senior
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) blak-blakan mengaku menanti aksi ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, di Kejuaraan Dunia Senior. Pasalnya, menarik menantikan aksi ganda putra Indonesia yang masih gacor di usia yang sudah tak muda lagi tersebut.

Ya, Ahsan/Hendra akan ambil bagian di Kejuaraan Dunia Senior. Hal itu dipastikan usai mereka baru saja menyampaikan bahwa BWF World Championships 2023 akan jadi kejuaraan dunia terakhirnya.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Ajang Kejuaraan Dunia Senior sendiri berbeda dari BWF World Championships 2023. Turnamen Kejuaraan Dunia Senior diikuti pebulu tangkis berusia 35 tahun ke atas.

Tak ayal, ada sederet legenda legenda bulu tangkis Indonesia yang akan ambil bagian di ajang itu. Di antaranya, ada Tony Gunawan, Merleve Mainaky, Tri Kurharjanto, hingga Haryanto Arbi.

Ajang Kejuaraan Dunia Senior pun digelar dua tahun sekali. Turnamen resmi BWF itu pertama kali dihelat pada 2003. Kini, di Kejuaraan Dunia Senior 2023, ajang itu akan dihelat di Jeonju, Korea Selatan, pada 11-17 September 2023.

Ahsan/Hendra pun dipastikan akan turut berlaga di Kejuaraan Dunia Senior 2023. Mendapati hal ini, BWF antusias menantikan aksi pasangan berjuluk The Daddies itu di Kejuaraan Dunia Senior.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
