Hasil Latihan MotoGP Catalunya 2023: Marc Marquez Merana, Duo Aprilia Asapi Francesco Bagnaia

HASIL latihan MotoGP Catalunya 2023 akan diulas dalam artikel ini. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, masih merana pada sesi ini dengan hanya menempati posisi ke-19.

Sesi latihan atau practice MotoGP Catalunya 2023 digelar di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, pada Jumat (1/9/2023) malam WIB. Duo Aprilia sukses tampil gemilang sehingga mengisi dua posisi teratas.

Aleix Espargaro ada di posisi teratas dengan catatan waktu tercetapnya, 1 menit 38,686 detik. Lalu, di belakangnya, ada sang rekan setim, Maverick Vinales, yang mengekor ketat. Mereka kompak mengasapi sang pemimpin klasemen sementara, yakni Francesco Bagnaia.

Jalannya Sesi Latihan

Miguel Oliveira tancap gas di awal sesi ini. Dia sukses mencatatkan waktu tercepat, mengasapi Maverick Vinales dan Brad Binder.

Sayangnya, nasib buruk menimpa pembalap LCR Honda, Taakaki Nakagami. Motornya mengalami masalah teknis sehingga tak bisa melanjutkan sesi.

Setelah itu, Bagnaia berusaha mengejar catatan waktu agar merangsek ke baris atas. Tetapi, dia tampak masih kesulitan sehingga tercecer di urutan ke-20 pada awal sesi ini.

Tetapi, 10 menit kemudian, peningkatan fantastis ditunjukkan Bagnaia. Dia mampu melesat ke urutan teratas dengan mencatatkan waktu tercepat di angka 1 menit 40,321 detik.