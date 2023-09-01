Jadwal MotoGP Catalunya 2023 Hari Ini, Jumat 1 September 2023: Marc Marquez Sanggup Bangkit?

JADWAL MotoGP Catalunya 2023 hari ini, Jumat (1/9/2023), akan dibahas Okezone. Marc Marquez dan kawan-kawan akan kembali unjuk gigi di seri ke-11 MotoGP 2023 itu yang digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, 1-3 September.

Hari pertama gelaran MotoGP Catalunya 2023 tersebut akan dimulai pada Jumat (1/9/2023). Para rider bakal mengawalinya dengan sesi Latihan Bebas 1 pada pukul 15.45-16.30 WIB, kemudian dilanjutkan sesi Practice pukul 20.00-21.00 WIB.

Sebelum mengaspal di MotoGP Catalunya 2023 hari ini, para pembalap MotoGP telah melewati seri ke-10 pada MotoGP Austria 2023 yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu 20 Agustus silam.

Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, keluar sebagai pemenang MotoGP Austria 2023. Sementara itu, bintang Repsol Honda, Marc Marquez, akhirnya bisa finis meski dirinya hanya menempati posisi ke-12.

The Baby Alien untuk pertama kalinya mendapatkan poin dari balapan utama setelah sebelumnya selalu gagal finis karena kecelakaan. Sang juara dunia MotoGP enam kali itu kini duduk di posisi ke-19 klasemen sementara dengan koleksi 19 poin.

Selanjutnya, arquez akan kembali mengaspal di MotoGP Catalunya 2023 yang dimulai hari ini. Lantas, akankah pria asal Spanyol itu sanggup bangkit di musim ini pada balapan nanti? Menarik dinantikan.

Yang jelas, Marquez akan memberikan penampilan terbaiknya lantaran tampil di kandangnya sendiri. Rider berusia 30 tahun itu berharap bisa memberikan kesan manis yang bisa membuat seluruh penonton MotoGP Catalunya 2023 bahagia.

"Akhir pekan di Barcelona selalu istimewa, melihat semua tribun penonton penuh dengan orang dan sebagai balapan kandang saya, saya senang melihat semua fans di sana," ungkap Marquez, dikutip dari Crash, Jumat (1/9/2023).