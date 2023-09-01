Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Sanggup Bangkit di MotoGP Catalunya 2023?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |07:16 WIB
Marc Marquez Sanggup Bangkit di MotoGP Catalunya 2023?
Marc Marquez (Repsol Honda) bertekad bangkit di MotoGP Catalunya 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

MONTMELO - Sanggupkah Marc Marquez bangkit di MotoGP Catalunya 2023? Pembalap tim Repsol Honda itu dua pekan lalu baru saja mendapat suntikan motivasi dengan menuai poin perdananya di balapan utama pada MotoGP 2023.

Hal itu terkesan seperti sebuah lelucon. Marquez baru bisa meraup poin dari balapan pada seri ke-10 yang digelar. Namun, fakta berbicara seperti itu meski sangat pahit.

Marc Marquez (Repsol Honda) melaju pada balapan MotoGP Austria 2023 di Sirkuit Red Bull Ring (Foto: Honda Racing Corporation)

Hingga MotoGP Austria 2023 dua pekan lalu di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Marquez tak pernah mendapat poin dari balapan utama. Seluruh poin yang dikoleksinya musim ini berasal dari Sprint Race.

Wajar bila kemudian Marquez menanggapi raihan poin perdananya itu dengan agak ironis. The Baby Alien memang harus tertampar fakta tidak mampu tampil kompetitif di MotoGP 2023.

"Ya, ini seperti lelucon tetapi (juga) fakta! Ini adalah kali pertama saya finis di balapan utama dan poin pertama di hari Minggu," ucap Marquez, dikutip dari Crash.

Lantas, apakah pembalap berusia 30 tahun itu bisa bangkit di MotoGP Catalunya 2023 akhir pekan ini? Kemungkinan itu tetap ada. Apalagi, ini adalah balapan kandang bagi Marquez yang berasal dari Cervera, kota kecil di pinggiran Barcelona.

Halaman:
1 2
