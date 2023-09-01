Advertisement
MOTOGP

Terungkap! Alasan Marco Bezzecchi Pilih Setia dengan Tim Valentino Rossi Mooney VR46 di MotoGP

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |05:20 WIB
Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/@marcobez72)
Marco Bezzecchi bersama Valentino Rossi. (Foto: Instagram/@marcobez72)
ALASAN Marco Bezzecchi setia dengan tim Valentino Rossi, Mooney VR46 Ducati, di MotoGP tersungkap. Menurutnya, Mooney VR46 Ducati banyak berjasa dalam perkembangan kariernya di MotoGP sehingga dia masih ingin terus berkembang bersama.

Romansa Bezzecchi dengan VR46 memang telah terjalin sejak Moto2 pada musim 2020. Bahkan, dia telah bergabung dengan VR46 Academy sejak usianya masih 15 tahun.

Marco Bezzecchi

“Saya sangat senang mengonfirmasi bahwa saya akan berada di jalur yang benar bersama tim balap Mooney VR46 pada 2024. Tim ini sangat penting bagi karier saya dan bukan hanya dalam olahraga, hingga hari ini dan di masa depan,” kata Bezzecchi, dilansir dari Speedweek, Jumat (1/9/2023).

“Saya bergabung dengan tim di Moto2 pada 2020, kami naik ke MotoGP bersama pada 2022 dan telah merayakan kesuksesan besar tahun ini. Terus tumbuh bersama grup ini, dengan dukungan Ducati, adalah keputusan wajar bagi saya (untuk bertahan),” lanjutnya.

Bezzecchi dipastikan memperpanjang masa baktinya dengan Mooney VR46 satu tahun lagi hingga akhir musim 2024. Kabar tersebut jelas mematahkan rumor kepindahannya ke Pramac Ducati.

Sebelumnya, rider asal Italia itu disebut ingin hijrah ke tim satelit lain Ducati itu agar mendapat motor spek terbaru seperti tim pabrikan. Pasalnya, hanya Pramac Ducati, satu-satunya tim satelit Ducati yang mendapat motor tim pabrikan.

