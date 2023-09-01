FIBA World Cup 2023: Pelatih Spanyol Akui Latvia Pantas Menang

JAKARTA – Juara bertahan Timnas Spanyol secara mengejutkan kalah dari Latvia dalam laga pertama Grup L FIBA World Cup 2023 dengan skor 74-69. Pelatih Spanyol, Sergio Scariolo, mengakui Latvia bermain lebih baik dan layak meraih kemenangan di laga kali ini.

Bermain di Indoneia Arena, Jakarta, Jumat (1/9/2023) sore WIB, Latvia tampil luar biasa sejak awal pertandingan. Mereka selalu dalam keadaan unggul meski kemudian Spanyol bisa menyamakan kedudukan di angka 10-10. Namun, setelah kejar-kejaran angka mereka sukses memimpin di akhir kuarter pertama dengan skor 17-16.

Pertarungan sengit berlanjut di kuarter kedua, tetapi Spanyol bisa lebih efektif dan unggul dengan skor 32-29. Bahkan, Negeri Matador berhasil menjauh dengan keunggulan 58-47 di akhir kuarter ketiga.

Namun, Latvia tak patah semangat. Davis Bertans dan kolega bertahan dengan sangat baik dan bermain sangat apik saat menyerang. Hasilnya, mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 61-61. Bahkan, saat waktu tersisa 1,5 menit mereka bisa memperlebar keunggulan menjadi 70-65 dan kemudian menutup kuarter keempat dengan kemenangan 74-69.

Sergio Scariolo pun memuji penampilan gemilang Latvia. Menurutnya, performa apik tim besutan Luca Banchi itu di kuarter keempat menjadi kunci kemenangan mereka atas timnya, yang berstatus sebagai juara dunia saat ini serta juara Piala Eropa 2022.

“Mereka memainkan permainan yang sangat bagus. Mereka punya ide bagus, konsentrasi bagus hingga akhir, khususnya pada kuarter keempat,” kata Scariolo dalam konferensi pers pasca laga, Jumat (1/9/2023).