FIBA World Cup 2023: Spanyol Waspadai Tekanan Suporter Latvia di Indonesia Arena

JAKARTA - Timnas Basket Spanyol akan menghadapi Latvia di babak kedua FIBA World Cup 2023, Jumat (1/9/2023). Jelang pertandingan tersebut, pelatih Spanyol, Sergio Scariolo, mengatakan timnya sudah mempersiapkan diri untuk mengatasi tekanan suporter lawan yang akan memadati Indonesia Arena.

Pendukung Latvia menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan selama FIBA World Cup 2023 berlangsung sejak 25 Agustus 2023 lalu di Indonesia Arena. Secara mengejutkan, ribuan suporter dengan berbagai pernak-pernik memenuhi venue teranyar di Komplek Gelora Bung Karno itu.

"Mereka memiliki pemain keenam di lapangan, yakni para pendukung mereka," ungkap Scariolo, Jumat (1/9/2023).

Kendati demikian, selain dukungan dari para suporternya yang menggemakan Jakarta, Scariolo juga melihat bahwa Latvia memiliki kemampuan yang mumpuni. Oleh karena itu, dirinya akan melakoni pertandingan pertama di babak kedua ini dengan waspada.

"Mereka punya kemampuan menembak, taktik, dan mampu membuat kami kesulitan," ucap pelatih asal Italia itu.

Kedua tim akan melakoni laga pertama di babak kedua ini dengan pincang. Dari Latvia, salah satu pemain andalannya, Dairis Bertans, dipastikan absen karena cedera yang dialaminya saat berhadapan dengan Prancis.