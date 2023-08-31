Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hadiri Turnamen Golf HUT Ke-64 Perpabri, Agum Gumelar: Ini Ajang Mengikat Silahturahmi Purnawirawan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |17:00 WIB
Hadiri Turnamen Golf HUT Ke-64 Perpabri, Agum Gumelar: Ini Ajang Mengikat Silahturahmi Purnawirawan
Agum Gumelar dalam turnamen golf Pepabri (Foto: Istimewa)
HADIRI turnamen golf Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Perpabri), Agum Gumelar menyebutnya sebagai ajang mengikat tali silahturahmi. Agum Gumelar hadir sebagai Ketua Umum Perpabri.

Turnamen golf tersebut memperebutkan Piala Presiden RI. Para peserta terlihat antusias dalam acara yang digelar di Modern Golf & Country Club, Tangerang, Kamis (31/8/2023) hingga Siang WIB.

Turnamen Golf Pepabri

"Jadi, setiap tahun dalam rangka HUT ini kita menyelenggarakan pertandingan golf untuk memperebutkan Piala Presiden. Ini sudah sejak Pak Soeharto dahulu, tetapi baru diaktifkan kembali sejak saya jadi Ketua Umum," jelas Agum Gumelar, Kamiss (31/8/2023).

"Tiap HUT ini kita berusaha untuk menjadikan event ini menjadi sesuatu yang bias mempersatukan kita, mengikat tali silaturahmi di antara para purnawirawan," lanjutnya.

Selain itu, saat ii memasuki tahun politik yang akan digelar pada 2024 mendatnag. Agum Gumelar berharap Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun depan lebih baik ketimbang 2019.

"Piala Presiden ini diperebutkan oleh enam (tim). Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Legiun Veteran. Kalau juara bertahan tahun lalu adalah Angkatan Udara, tidak tahu sekarang siapa," jelas Agum Gumelar.

