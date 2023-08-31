Advertisement
SPORT LAIN

Senasib dengan Rivan Nurmulki, Bintang Timnas Voli Iran Milad Ebadipour Absen di Asian Games 2022

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |09:03 WIB
Senasib dengan Rivan Nurmulki, Bintang Timnas Voli Iran Milad Ebadipour Absen di Asian Games 2022
Milad Ebadipour absen dari Timnas Voli Iran (Foto: Instagram/@ebadi2milad)
A
A
A

BINTANG Timnas Voli Iran, Milad Ebadipour, absen di Asian Games 2022. Pevoli berposisi outside hitter itu memiliki nasib yang sama dengan Rivan Nurmulki yang juga notabene pemain andalan Timnas Voli Indonesia, namun absen di ajang tersebut.

Menurut laporan media Iran, Tabnak, Rabu (30/8/2023) waktu setempat, Federasi Voli Iran telah merilis 17 pemain. Mereka dipersiapkan untuk mengikuti pemusatan latihan jelang Asian Games 2022 dan Kualifikasi Olimpiade 2024.

Timnas Voli Indonesia

Ke-17 nama tersebut yakni Mohammad Mousavi, Mohammad Walizadeh, Mehdi Jaloh, Mohammad Fallah, Javad Karimi, Mohammad Taher Wadi, Ali Ramezani, Bardia Saadat, Amin Ismail Nejad, Sabre Kazemi, Maitham Salehi, Amir Hossein Esfandiar, Pouria Hossein Khanzadeh, Shahrouz Homayunfarmanesh, Mobin Nasri, Mohammad Rezapour dan Arman Salehi.

Menariknya, bintang Timnas Voli Iran yakni Milad Ebadipour justru tidak dipanggil ke dalam skuad. Padahal, pemain yang berposisi sebagai outside hitter itu sebelumnya menjadi andalan dan bermain untuk klub Italia, Power Volley Milano.

Masih menurut sumber yang sama, Milad Ebadipour digantikan oleh Amir Hossein Esfandiar. Sementara menurut laporan Sahebkhabar, alasan pencoretan pemain 29 tahun itu diduga karena penampilannya yang kurang apik di final AVC Asian Volleyball Championship 2023 kontra Jepang.

Penurunan performa dianggap sebagai faktor utama Milad Ebadipour tidak dipanggil ke dalam skuad Timnas Voli Iran. Selain itu, ia juga disebut berselisih dengan salah satu asisten pelatih Timnas Voli Iran.

Halaman:
1 2
