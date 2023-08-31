Pemuda Perindo Akan Terus Gelar Kegiatan Olahraga dan Libatkan Masyarakat Luas

Ketua DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta, Erlangga Putra, dan Kabid Olahraga DPP Pemuda Perindo Mahesa Bintang Putra Aldafi memastikan akan menggelar lebih banyak kegiatan olahraga (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

JAKARTA - Pemuda Perindo menggelar kegiatan olahraga lewat laga persahabatan mini soccer melawan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya. Namun, ini bukan kegiatan olahraga terakhir yang akan mereka lakukan.

Pemuda Perindo yang merupakan organisasi sayap Partai Perindo, menggelar laga persahabatan mini soccer melawan HIPMI Jaya di Epic Wesoccer, Kuningan, Jakarta, Rabu 30 Agustus 2023 malam WIB. Diketahui, laga tersebut berlangsung dengan format trofeo guna menambah tali silaturahmi.

Sebelumnya, Pemuda Perindo juga turut berpartisipasi dalam acara Banteng Muda Indonesia (BMI) Basket Cup antar Orsap 2023. Adapun BMI merupakan organisasi sayap pemuda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan koalisi dari Partai Perindo.

Kepala Bidang Olahraga DPP Pemuda Perindo, Mahesa Bintang Putra Aldafi menerangkan, kegiatan olahraga tidak akan berhenti sampai di sini saja. Ia menyebut Pemuda Perindo akan turut menggelar olahraga individu seperti badminton maupun golf.

"Ke depannya akan ada acara olahraga-olahraga lainnya," ujar Mahesa kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu 30 Agustus 2023.