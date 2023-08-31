Ternyata Ada Tangan Dingin Pelatih Asal Indonesia yang Bikin Pebulutangkis Korsel An Se-young Jadi Monster Tunggal Putri

Rony Agustin (kanan) sosok di balik performa apik tunggal putri Korea Selatan, An Se-young (Foto: PBSI)

GWANGJU - Tunggal putri Korea Selatan, An Se-young menjadi sorotan usai berhasil menjadi juara di ajang BWF World Championships 2023. Hebatnya lagi, An Se-young meraih gelar tersebut diusianya yang masih 21 tahun.

Performa apik An Se-young terus menanjak dalam beberapa turnamen terakhir. Pada 2023 ini saja, pemain kelahiran Gwangju, 5 Februari 2002 itu sudah meraih tujuh gelar juara.

Rupanya, ada tangan dingin pelatih asal Indonesia di balik moncernya penampilan An Se-young. Dia adalah Rony Agustinus.

Rony Agustinus saat ini menjabat sebagai kepala pelatih tunggal Korea Selatan. Ia bertanggung jawab mengasah performa nomor tunggal, baik putra maupun putri. Rony Agustinus mengisi posisi tersebut sejak Juli 2022.

"Tanggung jawab saya tunggal putra dan tunggal putri. Namun untuk saat ini yang bisa mengikuti turnamen yang levelnya Super 1000 haya beberapa pemain, khususnya tunggal putri."