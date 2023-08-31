Melihat Tangis Lin Dan Gara-gara Skandal Perselingkuhan dengan Model Seksi China di Hotel

FOTO tangisan Lin Dan mencuat gara-gara skandal perselingkuhan dengan model seksi China di hotel. Sosok pebulu tangkis andalan Negeri Tirai Bambu itu sempat menuai sorotan pada 2016.

Bukan karena prestasi mentereng, tetapi Lin Dan ketahuan selingkuh. Sang pebulu tangkis menjalin affair dengan model cantik bernama Zhao Yaqi.

Di tahun tersebut, media sosial dihebohkan dengan tersebarnya foto-foto perselingkuhan Dan dengan Zhao di sebuah kamar hotel. Foto tersebut kabarnya dirilis oleh sebuah akun bernama ‘Detective Zhao’.

Yang lebih menyakitkan dari kabar tersebut, Dan berselingkuh saat istrinya Xie Xing Fan, tengah mengandung anak pertamanya. Kabar tersebut mengundang reaksi dari warga China yang menuntut peraih medali dua medali emas Olimpiade itu untuk minta maaf di depan publik.

Tak butuh waktu lama, juara All England lima kali ini pun langsung mengakui perbuatannya. Ia dengan cepat mengeluarkan permintaan maaf di media sosial Weibo.

"Sebagai manusia, saya tidak lepas dari salah yang saya buat sendiri. Tapi tindakan saya telah menyakiti keluarga saya. Saya minta maaf kepada mereka di sini," tulis Lin.