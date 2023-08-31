Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Drawing Kejuaraan Dunia Senior 2023: Para Legenda Bulu Tangkis Indonesia Turun Gunung

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:10 WIB
Drawing Kejuaraan Dunia Senior 2023: Para Legenda Bulu Tangkis Indonesia Turun Gunung
Tony Gunawan (kanan) akan turun di BWF World Senior Championships 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

HASIL drawing Kejuaraan Dunia Senior 2023 atau BWF World Senior Championships 2023 bisa Anda ketahui di akhir artikel ini. Sejumlah legenda bulu tangkis Indonesia akan ambil bagian pada ajang kali ini.

BWF World Senior Championships 2023 akan digelar di Jeonju Korea. Turnaman berlangsung bulan depan tepatnya pada 11-17 September 2023 mendatang.

Para mantan pebulu tangkis andalan Indonesia terlihat bakal meramaikan ajang kali ini. Salah satunya peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000, Tony Gunawan.

Tony Gunawan tidak berpasangan dengan mantan partnernya, Chandra Wijaya. Ia kan turun dan berpartner bersama legenda bulu tangkis Tanah Air lainnya yakni Tri Kusharjanto.

Tony Gunawan/Tri Kusharjanto akan menjadi salah satu pasangan'gado-gado' di ajang kali ini. Sebab, meski sempat mengharumkan nama Indonesia, Tony Gunawan saat ini sudah pindah kewarganegaraan Amerika Serikat.

Halaman:
1 2
