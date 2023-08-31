3 Pasangan Ganda Beda Negara yang Guncang Ranking BWF, Indonesia Juaranya

TIGA pasangan ganda beda negara ini sempat mengguncang ranking BWF. Bermain di nomor ganda, baik itu putri, putra, maupun campuran, memang tidak mengharuskan pasangan berasal dari negara yang sama.

Beberapa pasangan ganda beda negara kerap terlihat di ajang BWF World Tour. Bahkan, pemain seperti Hendra Setiawan saja pernah melakukannya, saat berpisah sementara dengan Mohammad Ahsan.

Lantas, siapa saja tiga pasangan beda negara yang mampu mengguncang ranking BWF? Berikut ulasannya.

3. Steen Flandberg/Gillian Clark (Denmark/Inggris)

Komentator bulu tangkis terkemuka, Gillian Clark, ternyata pernah turun dengan pasangan beda negara, yakni Steen Flandberg dari Denmark. Oma Gill -sapaan akrabnya- pernah meraih medali perunggu di Kejuaraan Dunia 1983 bersama pasangan aslinya, Gillian Gilks.

Saat berpasangan dengan Fladberg, Clark sukses menyabet beragam gelar juara. Salah satu yang paling prestisius adalah pasangan Flandberg/Clark juara Indonesia Open 1986!