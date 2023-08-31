Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Belum Pernah Menang di Barcelona, Francesco Bagnaia Tetap Pede Tatap MotoGP Catalunya 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |12:29 WIB
Belum Pernah Menang di Barcelona, Francesco Bagnaia Tetap <i>Pede</i> Tatap MotoGP Catalunya 2023
Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) optimistis menatap MotoGP Catalunya 2023 (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)
A
A
A

MONTMELO - Francesco Bagnaia belum pernah mencatatkan kemenangan dalam balapan di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol. Namun, pembalap tim Ducati Lenovo itu tetap percaya diri bisa meraih hasil apik dalam balapan akhir pekan ini di MotoGP Catalunya 2023.

Pecco sejauh ini memenangi lima dari 10 balapan di MotoGP 2023. Capaian itu masih ditambah dengan empat kemenangan sprint dan lima pole position.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) tampil sempurna di MotoGP Austria 2023 (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)

Alhasil, Bagnaia sejauh ini nyaman memimpin di klasemen MotoGP 2023. Juara dunia MotoGP 2022 itu mengoleksi 251 poin dan unggul hingga 62 angka dari pesaing terdekatnya Jorge Martin.

Performa apiknya itu jelas membuat Bagnaia sangat diunggulkan untuk menang di Barcelona, pada pekan balapan yang digelar 1-3 September 2023. Terlebih, motor Ducati Desmosedici GP23 sangat kuat di trek ini.

Sayangnya, Bagnaia tak punya catatan apik di Barcelona. Bahkan, ia gagal finis pada edisi tahun lalu setelah mengalami kecelakaan di tikungan 1 gara-gara efek senggolan Takaaki Nakagami dengan Alex Rins.

“Tahun lalu kami bisa saja menjalani balapan yang bagus, namun saya terlibat dalam kecelakaan di tikungan pertama,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Kamis (31/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement