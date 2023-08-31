Belum Pernah Menang di Barcelona, Francesco Bagnaia Tetap Pede Tatap MotoGP Catalunya 2023

MONTMELO - Francesco Bagnaia belum pernah mencatatkan kemenangan dalam balapan di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol. Namun, pembalap tim Ducati Lenovo itu tetap percaya diri bisa meraih hasil apik dalam balapan akhir pekan ini di MotoGP Catalunya 2023.

Pecco sejauh ini memenangi lima dari 10 balapan di MotoGP 2023. Capaian itu masih ditambah dengan empat kemenangan sprint dan lima pole position.

Alhasil, Bagnaia sejauh ini nyaman memimpin di klasemen MotoGP 2023. Juara dunia MotoGP 2022 itu mengoleksi 251 poin dan unggul hingga 62 angka dari pesaing terdekatnya Jorge Martin.

Performa apiknya itu jelas membuat Bagnaia sangat diunggulkan untuk menang di Barcelona, pada pekan balapan yang digelar 1-3 September 2023. Terlebih, motor Ducati Desmosedici GP23 sangat kuat di trek ini.

Sayangnya, Bagnaia tak punya catatan apik di Barcelona. Bahkan, ia gagal finis pada edisi tahun lalu setelah mengalami kecelakaan di tikungan 1 gara-gara efek senggolan Takaaki Nakagami dengan Alex Rins.

“Tahun lalu kami bisa saja menjalani balapan yang bagus, namun saya terlibat dalam kecelakaan di tikungan pertama,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Kamis (31/8/2023).