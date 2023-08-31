Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Prancis Bantai Iran 82-55!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |22:39 WIB
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Prancis Bantai Iran 82-55!
Laga Timnas Basket Prancis vs Iran di FIBA World Cup 2023. (Foto: Instagram/@equipedefrancebasket)
HASIL FIBA World Cup 2023 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Basket Prancis pun sukses meraih kemenangan telak atas Iran dalam laga pertama Grup P babak Klasifikasi FIBA World Cup 2023.

Laga Timnas Basket Prancis vs Iran digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam WIB. Prancis yang tampil apik menang dengan skor 82-55.

Timnas Basket Prancis

Jalannya Pertandingan

Prancis mendapat perlawanan yang cukup sengit dari Iran sehingga pertandingan berjalan cukup alot. Namun, mereka tetap bisa tampil lebih efektif untuk memimpin dengan skor 8-2 di pertengahan kuarter pertama.

Akan tetapi, perlahan-lahan Iran bisa bangkit dan bahkan berbalik unggul 9-8 lewat tembakan tiga angka Sajjad Mashayekhi. Mereka pun terus menjaga keunggulan hingga kuarter pertama berakhir dengan skor 13-9.

Menolak dipermalukan, tim besutan Vincent Collet mengamuk di kuarter ketiga. Aksi cemerlang Sylvain Francisco membuat mereka mendulang poin demi poin hingga bisa menyamakan kedudukan di angka 17-17.

Bahkan, selepas itu, Prancis terus memperlebar keunggulan menjadi 29-22 via tembakan tiga angka Elie Okobo. Mereka pun dengan nyaman mempertahankan keunggulan di angka 35-27 di akhir kuarter kedua.

Memasuki kuarter ketiga, Iran tampak sudah kehabisan stamina untuk mengimbangi permainan Prancis sehingga ketinggalan jauh 27-42. Rudy Gobert dan kolega benar-benar mendominasi dan terus memperlebar keunggulan mereka menjadi 47-32.

Halaman:
1 2
