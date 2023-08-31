Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Indra Sjafri Puji Penyelenggara FIBA World Cup 2023, Berharap Piala Dunia U-17 2023 Ikut Sukses

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:04 WIB
Indra Sjafri Puji Penyelenggara FIBA World Cup 2023, Berharap Piala Dunia U-17 2023 Ikut Sukses
Indra Sjafri menyaksikan pertandingan basket di Indonesia Arena bersama Erick Thohir dan Shin Tae-yong (Foto: Instagram/indrasjafri_coach)
INDRA Sjafri puji penyelenggara FIBA World Cup 2023 setelah nonton langsung Piala Dunia Basket itu di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri, berharap agar hal yang sama bisa terjadi ketika Piala Dunia U-17 2023 digelar di Indonesia.

Indonesia menjadi tuan rumah untuk dua ajang besar olahraga pada tahun ini. Pada saat ini, Indonesia merupakan tuan rumah FIBA World Cup 2023 bersama Filipina dan Jepang.

Indra Sjafri

Pada akhir tahun, Indonesia akan menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia U-17 2023. Turnamen sepakbola kelompok usia 17 tahun itu akan berlangsung di empat kota (Jakarta, Surabaya, Bandung, Solo) pada 10 November – 2 Desember 2023.

Indra yang merupakan bagian dari insan olahraga Indonesia sempat menyaksikan gelaran pertandingan FIBA World Cup 2023 pada 29 Agustus 2023 lalu. Pelatih Timnas Indonesia untuk Asian Games 2022 itu mengatakan senang dengan atmosfer Indonesia Arena.

“Pengalaman yang cukup menyenangkan dapat menyaksikan FIBA World Cup secara langsung bersama Bapak Ketua Umum PSSI Erick Thohir, coach Shin Tae-yong dan semua anggota Tim Nasional Indonesia U-17,” kata Indra dalam unggahan Instagram resminya (@indrasjafri_coach), dikutip pada Kamis (31/8/2023).

