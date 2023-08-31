Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Lebanon Jadi Wakil Asia Pertama yang Berjaya di Indonesia Arena

HASIL FIBA World Cup 2023 akan dibahas di sini. Timnas Basket Lebanon menjadi perwakilan Asia pertama yang merasakan kemenangan di Indonesia Arena usai menang 94-84 atas Pantai Gading.

Pertandingan tersebut berlangsung pada Kamis (31/8/2023) sore WIB. Kedua tim sudah saling berkejaran sejak kuarter pertama. Pantai Gading unggul 8-5, namun disalip menjadi 8-10 dan kemudian sama kuat pada 10-10.

Setelah itu, Lebanon bertahan sangat apik dan berkali-kali mementahkan serangan lawan. Mereka pun sangat efektif mendulang poin demi poin hingga tembakan tiga angka Amir Saoud membawa mereka unggul 20-10. Pantai Gading sempat mendekat lagi di angka 20-25, tetapi kemudian sang wakil Timur Tengah menjauh lagi dengan keunggulan 32-20 di akhir kuarter pertama.

Di kuarter kedua, Lebanon terus mendominasi permainan. Penampilan gemilang Amir Saoud dan Karim Zeinoun membuat mereka sukses mempertahankan keunggulan pada 40-29.

Pantai Gading sebenarnya berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan lewat aksi layup Solo Diabate yang membuat skor menjadi 38-48. Namun mereka masih sering membuang peluang mencetak angka dan Lebanon masih konsisten saat menyerang sehingga sang wakil Afrika semakin ketinggalan di angka 40-55 di akhir babak pertama.

Menjelang kuarter ketiga, Pantai Gading sukses bangkit dan bermain dengan lebih lepas. Perlahan-lahan, mereka bisa memangkas ketertinggalan dan bahkan menyamakan skor menjadi 58-58 berkat tembakan tiga angka Jean Philippe Dally.