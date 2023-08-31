Advertisement
BASKET

Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Lebanon Jadi Wakil Asia Pertama yang Berjaya di Indonesia Arena

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:09 WIB
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Lebanon Jadi Wakil Asia Pertama yang Berjaya di Indonesia Arena
Timnas Basket Lebanon menang atas Pantai Gading di Indonesia Arena (Foto: REUTERS)
HASIL FIBA World Cup 2023 akan dibahas di sini. Timnas Basket Lebanon menjadi perwakilan Asia pertama yang merasakan kemenangan di Indonesia Arena usai menang 94-84 atas Pantai Gading.

Pertandingan tersebut berlangsung pada Kamis (31/8/2023) sore WIB. Kedua tim sudah saling berkejaran sejak kuarter pertama. Pantai Gading unggul 8-5, namun disalip menjadi 8-10 dan kemudian sama kuat pada 10-10.

Timnas Basket Lebanon

Setelah itu, Lebanon bertahan sangat apik dan berkali-kali mementahkan serangan lawan. Mereka pun sangat efektif mendulang poin demi poin hingga tembakan tiga angka Amir Saoud membawa mereka unggul 20-10. Pantai Gading sempat mendekat lagi di angka 20-25, tetapi kemudian sang wakil Timur Tengah menjauh lagi dengan keunggulan 32-20 di akhir kuarter pertama.

Di kuarter kedua, Lebanon terus mendominasi permainan. Penampilan gemilang Amir Saoud dan Karim Zeinoun membuat mereka sukses mempertahankan keunggulan pada 40-29.

Pantai Gading sebenarnya berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan lewat aksi layup Solo Diabate yang membuat skor menjadi 38-48. Namun mereka masih sering membuang peluang mencetak angka dan Lebanon masih konsisten saat menyerang sehingga sang wakil Afrika semakin ketinggalan di angka 40-55 di akhir babak pertama.

Menjelang kuarter ketiga, Pantai Gading sukses bangkit dan bermain dengan lebih lepas. Perlahan-lahan, mereka bisa memangkas ketertinggalan dan bahkan menyamakan skor menjadi 58-58 berkat tembakan tiga angka Jean Philippe Dally.

Halaman:
1 2
