HOME SPORTS BASKET

Cicipi Makanan Indonesia, Pebasket Timnas Brasil: Rasanya Sangat Pedas!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |17:48 WIB
Cicipi Makanan Indonesia, Pebasket Timnas Brasil: Rasanya Sangat Pedas!
Tim Soares saat beraksi bersama Timnas Brasil di FIBA World Cup 2023 (Foto: FIBA)
A
A
A

JAKARTA - Pebasket Tim Nasional (Timnas) Brasil, Tim Soares, mengaku sudah mencicipi makanan Indonesia selama gelaran FIBA World Cup 2023. Ia pun langsung memberikan kesan bahwa makanan Indonesia memiliki rasa pedas.

Pemain berpostur 2,11 meter tersebut menjadi salah satu andalan bagi Timnas Brasil di FIBA World Cup 2023. Sejauh ini, dari tiga laga yang telah ia jalani, Soares sudah mencatatkan 37 poin untuk Timnas Brasil.

Dari luar lapangan, Soares pun memberi pengakuan bahwa selama di Tanah Air ia telah merasakan makanan Indonesia. Meski tidak bisa menyebutkan nama makanan yang ia cicipi, tetapi pemain berusia 26 tahun itu mengaku sangat tertarik.

Soares mengaku menyukai makanan Indonesia karena identik dengan rasa pedas. Sebagai pecinta makanan pedas, tak heran pemain yang saat ini berkarier di Liga Jepang itu menikmati makanan Indonesia.

"Ya, saya sudah mencobanya (makanan Indonesia). Makanannya sangat pedas di sini kalau saya perhatikan, dan itu sangat enak. Saya suka makanan pedas," ungkap Soares kepada MNC Portal Indonesia di Indonesia Arena, Rabu 30 Agustus 2023.

"Ya, tapi saya tidak bisa menyebutkan nama-namanya," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
