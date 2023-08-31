Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

MNC Vision dan K-Vision Hadirkan Basket Dunia di Layar Kaca, FIBA World Cup 2023

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |16:38 WIB
MNC Vision dan K-Vision Hadirkan Basket Dunia di Layar Kaca, FIBA World Cup 2023
Saksikan FIBA World Cup 2023 di MNC Vision dan K-Vision (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Antusiasme para pecinta olahraga khususnya bola basket semakin memuncak seiring dekatnya FIBA World Cup 2023, yang akan dihadirkan langsung ke layar televisi melalui dua platform penyiaran terkemuka, yaitu MNC Vision dan K-Vision. Turnamen bola basket tingkat dunia yang dinantikan ini diprediksi akan memukau penonton di seluruh Indonesia dengan pertandingan-pertandingan sengit dan keterampilan luar biasa dari tim-tim nasional terbaik di dunia.

Kemitraan MNC Vision dan K-Vision sebagai penyiar resmi Piala Dunia FIBA ini merupakan bukti komitmen yang dimiliki dalam menyediakan konten olahraga berkualitas tinggi dan disiarkan secara HD kepada para penonton setia.

Kenapa harus menonton di MNC Vision dan K-Vision? MNC Vision dan K-Vision Menjadi Solusi menonton FIBA Basketball World Cup 2023, di seluruh penjuru Indonesia, dapat disaksikan hingga daerah-daerah pelosok Indonesia, tidak terbatas jaringan, tidak perlu jaringan internet, tidak perlu jaringan kabel, dimanapun Anda berada dapat menggunakan TV Satelit berbayar MNC Vision dan K-Vision.

Piala Dunia FIBA adalah acara bergengsi di dunia olahraga bola basket, di mana tim-tim nasional bersaing untuk meraih gelar juara dunia yang sangat prestisius. Turnamen ini telah memiliki sejarah panjang sejak tahun 1950, dan telah menghadirkan momen-momen bersejarah dan pertarungan sengit yang tak terlupakan di dunia olahraga.

Dalam hal ini Indonesia yang menaungi negara–negara yang ada di grup G dan grup H diantaranya:

Grup G: Iran, Spanyol, Pantai Gading, Brazil,

Grup H: Kanada, Latvia, Lebanon, Prancis

Banyak pemain bintang Basket di dunia yang akan hadir di Indonesia diantaranya pemain bintang NBA, antara lain Shai Gilgeous Alexander, Rudy Gobert, RJ Barrett, Raul Neto, Dillon Brooks dan masih banyak lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement