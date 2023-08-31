MNC Vision dan K-Vision Hadirkan Basket Dunia di Layar Kaca, FIBA World Cup 2023

JAKARTA - Antusiasme para pecinta olahraga khususnya bola basket semakin memuncak seiring dekatnya FIBA World Cup 2023, yang akan dihadirkan langsung ke layar televisi melalui dua platform penyiaran terkemuka, yaitu MNC Vision dan K-Vision. Turnamen bola basket tingkat dunia yang dinantikan ini diprediksi akan memukau penonton di seluruh Indonesia dengan pertandingan-pertandingan sengit dan keterampilan luar biasa dari tim-tim nasional terbaik di dunia.

Kemitraan MNC Vision dan K-Vision sebagai penyiar resmi Piala Dunia FIBA ini merupakan bukti komitmen yang dimiliki dalam menyediakan konten olahraga berkualitas tinggi dan disiarkan secara HD kepada para penonton setia.

Kenapa harus menonton di MNC Vision dan K-Vision? MNC Vision dan K-Vision Menjadi Solusi menonton FIBA Basketball World Cup 2023, di seluruh penjuru Indonesia, dapat disaksikan hingga daerah-daerah pelosok Indonesia, tidak terbatas jaringan, tidak perlu jaringan internet, tidak perlu jaringan kabel, dimanapun Anda berada dapat menggunakan TV Satelit berbayar MNC Vision dan K-Vision.

Piala Dunia FIBA adalah acara bergengsi di dunia olahraga bola basket, di mana tim-tim nasional bersaing untuk meraih gelar juara dunia yang sangat prestisius. Turnamen ini telah memiliki sejarah panjang sejak tahun 1950, dan telah menghadirkan momen-momen bersejarah dan pertarungan sengit yang tak terlupakan di dunia olahraga.

Dalam hal ini Indonesia yang menaungi negara–negara yang ada di grup G dan grup H diantaranya:

Grup G: Iran, Spanyol, Pantai Gading, Brazil,

Grup H: Kanada, Latvia, Lebanon, Prancis

Banyak pemain bintang Basket di dunia yang akan hadir di Indonesia diantaranya pemain bintang NBA, antara lain Shai Gilgeous Alexander, Rudy Gobert, RJ Barrett, Raul Neto, Dillon Brooks dan masih banyak lainnya.