HOME SPORTS BASKET

Pemain Basket Pantai Gading Puji Indonesia sebagai Tuan Rumah FIBA World Cup 2023: Negara yang Hebat!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:29 WIB
Pemain basket Pantai Gading Charles Abouo beraksi di Indonesia Arena pada laga FIBA World Cup 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PEMAIN basket Pantai Gading, Charles Abouo, puji Indonesia sebagai tuan rumah FIBA World Cup 2023. Menurut Charles, Indonesia merupakan negara yang hebat lantaran sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket itu.

Indonesia menggandeng Jepang dan Filipina untuk tuan rumah FIBA World Cup 2023. Ajang ini telah berlangsung sejak 25 Agustus 2023 dan akan berakhir pada 10 September 2023.

Timnas Basket Pantai Gading

Meski tak ikut tampil dalam turnamen, Indonesia mendapatkan pujian atas kesuksesannya menjadi tuan rumah. Hal ini pun diungkapkan oleh pemain basket Pantai Gading, Charles Abouo.

"Indonesia negara yang hebat, semuanya baik di sini, orangnya sangat-sangat hebat dan juga venue-nya luar biasa," ungkap Charles Abouo, Rabu (30/8/2023).

Menurut Abouo, Indonesia menjadi tuan rumah yang sangat baik sejauh ini. Dia mengungkapkan bahwa tim Pantai Gading bersyukur bisa tampil di Jakarta.

"Indonesia sudah bekerja dengan baik. Semua pemain kami dan staf sangat bahagia berada di sini," ucapnya.

Halaman:
1 2
