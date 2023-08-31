Nonton FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena, Gus Najmi Harap Timnas Basket Makin Harum di Dunia

JAKARTA - Ketua Harian DPD Partai Perindo DKI Jakarta, Najmi Mumtaza Rabbany, berharap Timnas Basket Indonesia semakin harum di dunia internasional. Hal itu disampaikan usai menyaksikan langsung FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena.

Pria yang akrab disapa Gus Najmi itu hadir di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Rabu 30 Agustus 2023. Ia hadir bersama 45 orang lainnya untuk menyaksikan kemenangan Timnas Basket Spanyol atas Timnas Basket Iran 85-65.

Gus Najmi mengaku datang sebagai bentuk dukungan terhadap gelaran dunia tersebut yang untuk pertama kalinya hadir di Indonesia. Tak lupa, ia menyisipkan doa dan harapan untuk Timnas Basket Indonesia.

"Ke depannya tentu sebagai anak bangssa kita berharap Timnas Basket Indonesia juga tidak hanya harum di kancah Asia, tetapi juga mampu harum mengisi kancah internasional," kata Gus Najmi kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu 30 Agustus 2023.

Politisi muda dari Partai Perindo itu berharap venue Indonesia Arena bisa dijaga dengan baik. Apalagi, arena itu baru rampung belum lama ini.