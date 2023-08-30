Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023

Fajar Alfian/Rian Ardianto kena sindir media China setelah gagal juara di BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)

MEDIA China, Sohu, ejek ganda putra Indonesia yang makin bapuk alias terpuruk setelah BWF World Championships 2023. Salah satu yang paling disorot Sohu adalah gugurnya ganda putra nomor satu dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, lebih awal di babak 32 besar.

Sebagaimana diketahui, BWF World Championships alias Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 telah rampung digelar di Copenhagen, Denmark pada 21-27 Agustus 2023. Indonesia menurunkan empat wakil ganda putra terbaiknya di ajang tersebut.

Keempat ganda putra tersebut yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan Bagas Mulana/Muhammad Shohibul Fikri. Namun, semuanya rontok dan tak mampu menembus final.

Hanya Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri yang mencapai perempatfinal. Tetapi, langkah Ahsan/Hendra dihentikan oleh wakil Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae.

Sementara itu, Bagas/Fikri disingkirkan pasangan China, Liang Weikeng/Wang Chang. Lebih parah lagi, ganda putra peringkat satu dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto gugur lebih awal di babak 32 besar.

Pasangan berjuluk FajRi itu takluk dari wakil Taiwan, Lee Jhe Hue/Yang Po Hsuan, dalam dua gim langsung dengan skor 18-21, 19-21. Sementara itu, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin gugur di babak 16 besar BWF World Championships 2023 itu.

Hasil nihil ini jelas membuat pencinta bulu tangkis Indonesia kecewa. Pasalnya, sektor ganda putra sebelumnya selalu menjadi andalan tim bulu tangkis Indonesia untuk merebut gelar juara dalam berbagai turnamen.

Situasi ini yang membuat media China, Sohu, mengejek ganda putra Indonesia yang makin bapuk setelah BWF World Championships 2023. Secara khusus, Sohu menyoroti keterpurukan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang tersingkir lebih awal.