HOME SPORTS NETTING

Pisah dengan Kevin Sanjaya, Marcus Gideon Bicara soal Partner Baru

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:01 WIB
Pisah dengan Kevin Sanjaya, Marcus Gideon Bicara soal Partner Baru
Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya dipisah setelah hasil buruk dalam beberapa turnamen terakhir (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon berkomentar terkait tandem baru usai berpisah dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo. Namun, Marcus belum mau buka suara terkait siapa yagn akan pasangan barunya.

Marcus Fernaldi Gideon harus menjalani operasi pergelangan kaki kanannya pada Juni 2023 lalu. Pebulu tangkis kelahiran Jakarta, Indonesia itu absen dalam banyak pertandingan hingga harus berpisah dengan Kevin Sanjaya.

Perpisahan itu sekaligus menandakan era The Minions -julukan Marcus/Kevin- di kancah bulu tangkis dunia hampir dipastikan selesai. Usai perpisahan itu, PBSI memutuskan untuk memasangkan Kevin dengan Rahmat Hidayat.

Sementara, Marcus yang masih menjalani pemulihan pascaoperasi belum bisa mengungkapkan siapa tandem barunya. Marcus mengatakan menyerahkan calon tandem barunya kepada pelatih dan PBSI.

“Ya belum tahu lah nanti kita lihat aja keputusan pelatih sama PBSI gimana. Nanti ada info selanjutnya,” kata Marcus dilansir dari unggahan akun Instagram pribadinya (@marcusfernaldigid), Rabu (30/8/2023).

Belum diketahui apakah Marcus dan Kevin akan kembali dipasangkan oleh PBSI. Sebab, Kevin/Rahmat sudah terdaftar untuk mengikuti berbagai kompetisi, salah duanya adalah Korea Masters 2023 (7-12 November) dan Kumamoto Masters 2023 (14-19 November).

