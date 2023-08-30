Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |09:37 WIB
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
Ganda Putra Korea, Kang Min Hyuk/Seo Sung Jae (Foto: Badminton Photo)
KOPENHAGEN - Ganda putra Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung-jae menjadi juara di ajang BWF World Championships 2023. Kang/Seo mengalahkan ganda Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Bermain di Royal Arena, Denmark, Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae bermain sengit melawan Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Namun, pasangan Korea itu akhirnya memastikan kemenangan usai bermain tiga game 14-21, 21-15, 21-17.

Pencapaian Kang/Seo terbilang cukup mengejutkan. Pasalnya pasangan peringkat empat dunia itu tidak terlalu diunggulkan di BWF World Championships 2023 kali ini karena penampilan mereka yang cenderung naik-turun di beberapa turnamen terakhir.

Melalui akun Instagram pribadinya, Kang Min Hyuk pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar. Termasuk untuk Badminton Lovers di Indonesia yang juga mendukungnya pada partai final kemarin.

“Merupakan suatu kehormatan dan saya sangat bahagia bisa menjadi bagian dari momen bersejarah untuk dunia bulutangkis Korea Selatan,” tulis Kang di akun Instagram pribadinya.

Halaman:
1 2
