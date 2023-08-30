Advertisement
BASKET

Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Brasil Lanjut ke Babak Kedua Usai Menang atas Pantai Gading

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:18 WIB
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Brasil Lanjut ke Babak Kedua Usai Menang atas Pantai Gading
Suasana laga Timnas Basket Brasil vs Timnas Basket Pantai Gading di FIBA World Cup 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Basket Brasil sukses mengalahkan Pantai Gading di laga terakhir Grup G FIBA World Cup 2023, pada Rabu (30/8/2023) malam WIB. Bermain apik, Timnas Basket Brasil menang dengan skor 89-77.

Berkat kemenangan itu, maka Brasil berhasil menemani Spanyol lolos dari Grup G. Nantinya mereka akan melawan Kanada dan Latvia yang berasal dari Grup L pada babak kedua. Kedua tim terbaik di grup baru tersebut akan lolos ke perempatfinal yang dimainkan di Manila, Filipina.

Jalannya Pertandingan

Laga hidup dan mati bagi kedua negara yang dilangsungkan di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta itu berjalan sengit pada kuarter pertama. Kedua tim bermain apik, tetapi Pantai Gading mampu unggul 25-23 pada sepuluh menit pertama ini.

Brasil berhasil bangkit pada kuarter kedua dengan menambahkan 27 poin, sedangkan Pantai Gading hanya menorehkan 21 poin. Atas hal tersebut, Brasil sukses membalikkan keadaan dengan perbedaan empat poin, 50-46.

Timnas Basket Brasil vs Pantai Gading

Selepas jeda, Pantai Gading bangkit dan bermain lebih baik dari kuarter sebelumnya. Namun, Brasil masih memegang kendali pertandingan dengan tambahan 20 poin yang membuat skor menjadi 70-65.

Pada kuarter terakhir, Pantai Gading berusaha keras untuk bisa memangkas ketertinggalan dari sang lawan. Akan tetapi, pada akhirnya Brasil keluar sebagai pemenang dengan skor 89-77.

