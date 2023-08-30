Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Pemain Utah Jazz Ini Punya Tips untuk Pebasket Indonesia yang Ingin Berkarier di NBA

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |22:01 WIB
Pemain Utah Jazz Ini Punya Tips untuk Pebasket Indonesia yang Ingin Berkarier di NBA
Pemain Timnas Basket Kanada, Kelly Olynyk. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bagi setiap pebasket, bermain di kompetisi NBA adalah suatu mimpi, tak terkecuali para pemain basket di Indonesia. Untuk bisa bermain di NBA, pemain Utah Jazz, Kelly Olynik pun punya saran kepada pebasket Indonesia.

Menurut pemaparan pemain Timnas Basket Kanada itu, yang terpenting adalah rajin berlatih. Dengan terus berlatih, Olynyk percaya kesempatan bermain di NBA akan terbuka lebar.

Sebagai informasi, Olynyk yang saat ini memperkuat tim Utah Jazz memiliki pengalaman panjang berkarier di NBA. Sejak 2013, ia telah memperkuat tim-tim besar NBA seperti Boston Celtics, Miami Heat, Houston Rockets, Detroit Pistons, dan saat ini membela Jazz.

Dengan pengalaman tersebut, Olynyk mencoba membagi kunci keberhasilannya bisa masuk dan bersaing di kompetisi NBA. Terkhusus bagi pebasket muda Tanah Air untuk bisa melebarkan kariernya hingga ke ajang NBA.

Kelly Olynyk, kapten Timns Basket Kanada

"Teruslah bermain, teruslah berlatih. Harus selalu bermain melawan orang-orang yang lebih tua sehingga Anda bermain melawan orang-orang yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih cepat itu akan membuat Anda menjadi lebih baik," ucap Olynyk di Indonesia Arena, Selasa 29 Agustus 2023.

Namun begitu, ia menilai salah satu hal yang paling utama adalah berlatih. Tanpa adanya latihan dengan giat mustahil bagi pebasket Tanah Air menembus level kompetisi NBA.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement