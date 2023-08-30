Pemain Utah Jazz Ini Punya Tips untuk Pebasket Indonesia yang Ingin Berkarier di NBA

JAKARTA - Bagi setiap pebasket, bermain di kompetisi NBA adalah suatu mimpi, tak terkecuali para pemain basket di Indonesia. Untuk bisa bermain di NBA, pemain Utah Jazz, Kelly Olynik pun punya saran kepada pebasket Indonesia.

Menurut pemaparan pemain Timnas Basket Kanada itu, yang terpenting adalah rajin berlatih. Dengan terus berlatih, Olynyk percaya kesempatan bermain di NBA akan terbuka lebar.

Sebagai informasi, Olynyk yang saat ini memperkuat tim Utah Jazz memiliki pengalaman panjang berkarier di NBA. Sejak 2013, ia telah memperkuat tim-tim besar NBA seperti Boston Celtics, Miami Heat, Houston Rockets, Detroit Pistons, dan saat ini membela Jazz.

Dengan pengalaman tersebut, Olynyk mencoba membagi kunci keberhasilannya bisa masuk dan bersaing di kompetisi NBA. Terkhusus bagi pebasket muda Tanah Air untuk bisa melebarkan kariernya hingga ke ajang NBA.

"Teruslah bermain, teruslah berlatih. Harus selalu bermain melawan orang-orang yang lebih tua sehingga Anda bermain melawan orang-orang yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih cepat itu akan membuat Anda menjadi lebih baik," ucap Olynyk di Indonesia Arena, Selasa 29 Agustus 2023.

Namun begitu, ia menilai salah satu hal yang paling utama adalah berlatih. Tanpa adanya latihan dengan giat mustahil bagi pebasket Tanah Air menembus level kompetisi NBA.