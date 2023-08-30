Penyebab Shin Tae-yong Nonton Langsung FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena

PENYEBAB Shin Tae-yong nonton langsung FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena akan dibahas di sini. Sang pelatih Timnas Sepakbola Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku mendapat undangan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan juga mengaku menyukai olahraga basket.

Shin Tae-yong muncul di Indonesia Arena pada Selasa (29/8/2023) malam WIB untuk laga Kanada kontra Latvia. Pelatih asal Korea Selatan itu tak sendirian, lantaran Erick Thohir beserta skuad Timnas Indonesia U-17 juga hadir menyaksikan partai besar tersebut.

Ketika ditanyakan, Shin Tae-yong mengatakan bahwa kehadirannya di Indonesia Arena merupakan bentuk dukungan antarcabor. Dia mengaku langsung mengiyakan ketika mendapatkan tawaran dari Erick Thohir karena dirinya menyukai basket.

"Jadi saat kita di Kamboja, waktu itu saya datang untuk memberikan dukungan ke Timnas Basket di SEA Games, waktu itu timnas basket juga memberikan dukungan penuh kepada timnas sepak bola," ungkap Shin Tae Yong, Selasa (30/8/2023).

"Saya juga senang dengan basket, kebetulan di Thailand kemarin pak Erick menawarkan untuk menonton (FIBA World Cup) bersama. Saya dengan senang hati menerima tawaran itu," tuturnya.