Pendukung Membludak di Jakarta, Merchandise Timnas Basket Latvia di FIBA World Cup 2023 Ludes Terjual

PENDUKUNG membludak di Jakarta, merchandise Timnas Basket Latvia di FIBA World Cup 2023 ludes terjual. Suporter Latvia yang berjumlah ribuan berangkat ke Jakarta untuk memberi dukungan dan memberikan atmosfer yang terlupakan di Indonesia Arena.

Penjualan merchandise Timnas Basket Latvia meningkat drastis seiring dengan penampilan apik mereka di lapangan. Keberhasilan meraih kemenangan 88-86 atas Prancis, Minggu (27/8/2023) memastikan kelolosan Latvia ke babak kedua kualifikasi.

Alhasil, pada Selasa 929/8/2023), penjualan kaos berlambang negara Latvia laris manis secara online di hoops.indonesia. Bahkan, beberapa merchandise dan dua fan shop di Indonesia Arena pun “sold out” karena antusiasme tinggi para suporter Latvia.

"Untuk penjualan di hoops.indonesia tinggal tersisa dua kaos negara Latvia dengan ukuran XXL saja. Sementara untuk penjualan langsung di fan shop dan merchandise shop resmi di Indonesia Arena sudah terjual habis dari 500 buah stok yang ada," kata Project manager FIBA World Cup 2023 merchandise William Loek dilansir dari rilis LOC FIBA World Cup 2023, Rabu (30/8/2023).

Ribuan suporter Latvia pun kembali memadati Indonesia Arena pada Selasa, (29/8/2023) malam WIB untuk menyaksikan laga terakhir Grup H kontra Kanada yang menjadi laga perebutan juara grup. Sayangnya, tim arahan Luca Banchi itu kalah dengan skor 75-101 sehingga harus puas sebagai runner up.

"Kebanyakan yang membeli pendukung Latvia dari luar. Tapi, banyak juga lokal yang juga mendukung Latvia ikut beli. Kenapa kaos lebih laku, mungkin di luar Indonesia Arena panas. Jadi mereka kebanyakan beli untuk baju ganti jika berkeringat," tambah William.