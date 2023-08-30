Advertisement
BASKET

Dominasi Amerika Serikat dan Misi Bangkit Yordania di FIBA World Cup 2023, Dini Hari Nanti, di iNews, Home of Basketball

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |15:12 WIB
Dominasi Amerika Serikat dan Misi Bangkit Yordania di FIBA World Cup 2023, Dini Hari Nanti, di iNews, Home of Basketball
Saksikan laga FIBA World Cup 2023 di iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

LAGA basket yang dinanti-nantikan dalam FIBA World Cup 2023 telah memasuki putaran ketiga, dini hari nanti, Kamis 31 Agustus 2023. Sorotan dunia tertuju pada pertarungan sengit antara dua kekuatan basket, Amerika Serikat dan Yordania.

Manila akan menjadi saksi persaingan yang tak hanya memperebutkan kemenangan tetapi juga mengukir sejarah dalam kejuaraan prestisius ini. Dalam dua pertemuan sebelumnya melawan Yunani (109-81) dan Selandia Baru (99-72), Amerika sukses meraih dua kemenangan.

Amerika hadir di FIBA World Cup sebagai tim favorit utama dan bagi mereka setiap lawan adalah peluang untuk membenarkan status tersebut dan mereka pasti akan melakukannya. Laga nanti melawan Yordania akan menjadi kesempatan ideal bagi tim yang dipimpin oleh Anthony Edwards.

Timnas Basket Amerika Serikat

Ini merupakan kesempatan ketiga untuk meningkatkan permainan ke level yang lebih tinggi. Dua kemenangan meyakinkan di laga kemarin menjadi modal yang baik bagi Amerika.

Di sisi lain, Yordania telah kalah dalam dua pertandingan. Di putaran pertama melawan Yunani, Yordania tidak bisa menemukan cara untuk meraih kemenangan sehingga kalah (71-92). Kemudian, mereka memainkan pertandingan kedua melawan Selandia Baru dan bisa dikatakan masih kurang beruntung.

