Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023: Rodions Kurucs Sayangkan Kekalahan Latvia dari Kanada

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |08:56 WIB
FIBA World Cup 2023: Rodions Kurucs Sayangkan Kekalahan Latvia dari Kanada
Timnas basket Latvia dikalahkan Kanada di FIBA World Cup 2023 (Foto: Andhika Huda/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Basket Kanada memastikan menjuarai Grup H FIBA World Cup 2023 dengan sempurna, sekaligus mengukuhkan status sebagai salah satu kandidat juara. Hasil itu didapat Kanada setelah membekuk tim kejutan Latvia dengan skor 101-75 pada pertandingan terakhir Grup H di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023) malam WIB.

Latvia sebenarnya tampil luar biasa di babak pertama. Mereka mampu unggul 23-13 atas Kanada di kuarter pertama walaupun kemudian sang lawan bisa berbalik unggul 43-42 di akhir kuarter kedua.

Sayangnya performa Latvia menurun drastis di babak kedua. Mereka banyak membuang peluang dan pertahanan mereka mudah sekali ditembus oleh Kanada.

Alhasil, Kanada dengan mudah unggul 67-57 di akhir kuarter ketiga. Lalu mereka semakin menjauh di kuarter terakhir dan akhirnya mengunci kemenangan mereka dengan skor 101-75.

Pemain Latvia, Rodions Kurucs pun sangat menyayangkan timnya gagal meraih kemenangan. Menurutnya, Latvia tak mampu mengimbangi permainan agresif yang dilakukan Kanada.

"Pertandingan yang berat. Babak pertama cukup bagus, tapi babak kedua kami kemudian mulai ceroboh. Seperti kami perkirakan, mereka mulai agresif dan kami tidak bisa merespons pada awalnya. Kami kemudian bisa menemukan jalan, tapi sayangnya kami tidak bisa menuntaskan pekerjaan kami pada kuarter akhir," kata Kurucs dalam konferensi pers pasca laga, Selasa (29/10/2023).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement