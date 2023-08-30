FIBA World Cup 2023: Rodions Kurucs Sayangkan Kekalahan Latvia dari Kanada

JAKARTA - Timnas Basket Kanada memastikan menjuarai Grup H FIBA World Cup 2023 dengan sempurna, sekaligus mengukuhkan status sebagai salah satu kandidat juara. Hasil itu didapat Kanada setelah membekuk tim kejutan Latvia dengan skor 101-75 pada pertandingan terakhir Grup H di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023) malam WIB.

Latvia sebenarnya tampil luar biasa di babak pertama. Mereka mampu unggul 23-13 atas Kanada di kuarter pertama walaupun kemudian sang lawan bisa berbalik unggul 43-42 di akhir kuarter kedua.

Sayangnya performa Latvia menurun drastis di babak kedua. Mereka banyak membuang peluang dan pertahanan mereka mudah sekali ditembus oleh Kanada.

Alhasil, Kanada dengan mudah unggul 67-57 di akhir kuarter ketiga. Lalu mereka semakin menjauh di kuarter terakhir dan akhirnya mengunci kemenangan mereka dengan skor 101-75.

Pemain Latvia, Rodions Kurucs pun sangat menyayangkan timnya gagal meraih kemenangan. Menurutnya, Latvia tak mampu mengimbangi permainan agresif yang dilakukan Kanada.

"Pertandingan yang berat. Babak pertama cukup bagus, tapi babak kedua kami kemudian mulai ceroboh. Seperti kami perkirakan, mereka mulai agresif dan kami tidak bisa merespons pada awalnya. Kami kemudian bisa menemukan jalan, tapi sayangnya kami tidak bisa menuntaskan pekerjaan kami pada kuarter akhir," kata Kurucs dalam konferensi pers pasca laga, Selasa (29/10/2023).