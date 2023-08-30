FIBA World Cup 2023: Euforia Suporter Nyaris Bawa Timnas Lebanon Kalahkan Prancis

JAKARTA – Euforia luar biasa ditampilkan para suporter Lebanon saat tim mereka menghadapi Prancis dalam pertandingan terakhir Grup H FIBA World Cup 2023. Meski akhirnya kalah 79-85, Lebanon memberikan perlawanan sengit di laga tersebut.

Bermain di Indonesia Arena, Jakarta, pada Selasa (29/8/2023) sore WIB itu, Lebanon unggul atas Prancis di awal kuarter pertama dengan skor 14-9 meski kemudian sang lawan mendekat di angka 20-19. Bahkan, wakil Timur Tengah itu sempat menjauh dengan keunggulan 35-25 di pertengahan kuarter kedua sebelum akhirnya Prancis berbalik unggul 38-37 di akhir babak pertama.

Kejar-kejaran angka pun berlanjut di kuarter ketiga hingga Lebanon bisa menutupnya dengan keunggulan 59-58. Sayangnya, Lebanon lengah di menit-menit akhir kuarter keempat sehingga Prancis menyusul di angka 67-65 dan akhirnya mengunci kemenangan mereka dengan skor 85-79.

Kendati akhirnya kalah, sepanjang pertandingan suporter Lebanon sangat bersemangat memberikan dukungan pada para pemain kebanggaan mereka. Mereka bernyanyi dan bersorak-sorai menyuarakan yel-yel mereka dengan penuh keceriaan.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, terdapat sekira ratusan suporter Lebanon yang memadati Indonesia Arena. Mereka menggunakan berbagai atribut yang menunjukkan dukungan mereka pada Wael Arakji dan kolega.

Salah satu suporter Lebanon yang paling semangat adalah Houssein (38). Pria asli Lebanon itu mengungkapkan dirinya dan rekan-rekannya tetap berapi-api memberikan dukungan kepada negara mereka karena semangat nasionalisme yang tertanam di dalam hati mereka.