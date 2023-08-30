Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023: Euforia Suporter Nyaris Bawa Timnas Lebanon Kalahkan Prancis

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |06:56 WIB
FIBA World Cup 2023: Euforia Suporter Nyaris Bawa Timnas Lebanon Kalahkan Prancis
Euforia suporter Timnas Lebanon di laga kontra Prancis pada ajang FIBA World Cup 2023 (Foto: Andhika Huda/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Euforia luar biasa ditampilkan para suporter Lebanon saat tim mereka menghadapi Prancis dalam pertandingan terakhir Grup H FIBA World Cup 2023. Meski akhirnya kalah 79-85, Lebanon memberikan perlawanan sengit di laga tersebut.

Bermain di Indonesia Arena, Jakarta, pada Selasa (29/8/2023) sore WIB itu, Lebanon unggul atas Prancis di awal kuarter pertama dengan skor 14-9 meski kemudian sang lawan mendekat di angka 20-19. Bahkan, wakil Timur Tengah itu sempat menjauh dengan keunggulan 35-25 di pertengahan kuarter kedua sebelum akhirnya Prancis berbalik unggul 38-37 di akhir babak pertama.

Kejar-kejaran angka pun berlanjut di kuarter ketiga hingga Lebanon bisa menutupnya dengan keunggulan 59-58. Sayangnya, Lebanon lengah di menit-menit akhir kuarter keempat sehingga Prancis menyusul di angka 67-65 dan akhirnya mengunci kemenangan mereka dengan skor 85-79.

Kendati akhirnya kalah, sepanjang pertandingan suporter Lebanon sangat bersemangat memberikan dukungan pada para pemain kebanggaan mereka. Mereka bernyanyi dan bersorak-sorai menyuarakan yel-yel mereka dengan penuh keceriaan.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, terdapat sekira ratusan suporter Lebanon yang memadati Indonesia Arena. Mereka menggunakan berbagai atribut yang menunjukkan dukungan mereka pada Wael Arakji dan kolega.

Salah satu suporter Lebanon yang paling semangat adalah Houssein (38). Pria asli Lebanon itu mengungkapkan dirinya dan rekan-rekannya tetap berapi-api memberikan dukungan kepada negara mereka karena semangat nasionalisme yang tertanam di dalam hati mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement