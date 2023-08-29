Eko Yuli Irawan Sebut Lifter Muda Indonesia Ini Punya Potensi Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024

ATLET angkat besi Indonesia, Eko Yuli Irawan, menyebut lifter muda Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, punya potensi raih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Atlet 34 tahun itu pun berharap dirinya dan Rahmat Erwin sama-sama bisa merebut medali emas di ajang tersebut.

Meski sudah berumur, Eko Yuli Irawan akan tampil di Olimpiade Paris 2024 yang akan dimulai pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Atlet kelahiran Lampung itu memiliki modal positif usai memecahkan rekor medali emas SEA Games 2023 dan meraih medali perak Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2022.

Selain itu, Eko Yuli Irawan juga pernah merebut emas SEA Games berturut-turut di kelas 61 kg (2019, 2021, dan 2023) hingga emas Asian Games 2018 (62 kg). Lifter 34 tahun tersebut juga merupakan atlet tersering dalam merebut medali untuk Indonesia di Olimpiade.

Secara keseluruhan, Eko Yuli Irawan telah menyabet empat medali (dua perak dan dua perunggu) di Olimpiade masing-masing di kelas 56, 61, dan 62. Yang terbaru, ia berhasil meraih medali perak di Olimpiade Tokyo 2020. Namun, atlet veteran itu belum pernah menyabet medali emas Olimpiade.

Terlepas dari hal itu, Eko Yuli Irawan belakang ini buka suara terkait peluang lifter muda Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Awalnya, dia memprediksi juniornya itu masih terlalu jauh untuk bisa merebut medali emas Olimpiade.

"Kalau untuk medali emas Olimpiade mungkin masih jauh ya. Saya aja yang kesekian kalinya ikut Olimpiade belum tembus-tembus (medali emas)," kata Eko Yuli Irawan dalam program Special Dialogue Okezone.