HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Top yang Ternyata Miliki Darah Indonesia, Nomor 1 Rival Hendra Setiawan/Markis Kido

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |21:00 WIB
5 Pebulu Tangkis Top yang Ternyata Miliki Darah Indonesia, Nomor 1 Rival Hendra Setiawan/Markis Kido
5 Pebulutangkis Top yang Ternyata Miliki Darah Indonesia. (Foto: Instagaram/liannetan20)
A
A
A

TERDAPAT 5 pebulutangkis top yang ternyata miliki darah Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Indonesia memang banyak melahirkan bakat-bakal pebulutangkis, yang sayangnya tak semua membela Tanah Air.

Ada beberapa atlet bulu tangkis luar negeri yang ternyata memiliki darah Indonesia, baik itu dari ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Hebatnya bersama negara selain Indonesia itu, mereka masih mampu berprestasi. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Top yang Ternyata Miliki Darah Indonesia

5. Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan)

Ade Resky Dwicahyo

Azerbaijan memiliki tungga putra andalan bersana Ade Resky Dwicahyo. Dari namanya sudah sangat jelas bahwa Ade Resky memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya.

Ade Resky sejatinya lahir di Kendari, Indonesia. Namun kini ia membela Azerbaijan dan terbilang lumayan sukses karena beberapa kali menjuarai kompetisi bulutangkis di Eropa.

Kini Ade Resky berada di peringkat 68 dunia dan prestasi terbaiknya di 2023 ini adalah menjadi runner-up di Luxembourg Open 2023 pada Mei lalu.

4. Lianne Tan (Belgia)

Lianne Tan

Lianne Tan adalah pebulutangkis berdarah Indonesia yang lahir dan besar di Belgia. Sehingga tidak heran jika ia saat ini membela Belgia.

Ayahnya Lianne Tan, Henk Tan dulunya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan kini telah lama menetap di Belgia dan menikahi perempuan negara tersebut. Meski menjalani kehidupannya di Belgia, Lianne Tan bisa berbahasa Indonesia.

Prestasi Lianne Tan terbilang biasa saja, kini ia pun menduduki peringkat 40 dunia. Namun, ia pernah bermain membela Belgia di ajang Olimpiade Tokyo 2020.

Halaman:
1 2 3
