Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Ranking BWF Usai BWF World Championships 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Naik Drastis, Jonatan Christie Turun Posisi

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |14:51 WIB
Update Ranking BWF Usai BWF World Championships 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Naik Drastis, Jonatan Christie Turun Posisi
Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
A
A
A

GELARAN BWF World Championships 2023 telah berakhir dan seperti biasanya, aka nada pergerakan ranking BWF pada setiap Selasanya. Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) pun sudah mengumumkan update-an terbaru pada Selasa (29/8/2023) dan hasilnya ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti mengalami peningkatan peringlat.

Keluar sebagai runner up BWF World Championships 2023, peringkat Apri/ Fadia pun langsung meroket di posisi kedelapan dari ranking ke-12 sebelumnya. Selain itu, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi juga naik hingga tiga tingkat ke posisi 15. Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto juga naik satu tingkat ke ranking 30 dunia.

Lalu dari peringkat tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, mengalami merosot drastis kali ini. Dia tersingkir dari posisi lima besar dan mendekam di ranking kesembilan. Hal ini tidak lepas dari hasil penampilannya di BWF World Championships 2023.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Pebulutangkis yang akrab disapa Jojo itu tumbang sejak babak pertama usai dikandaskan wakil Malaysia, Lee Zii Jia, dengan skor 13-21 dan 15-21. Sementara itu rekannya, Anthony Sinisuka Ginting, masih menetap di peringkat dua dunia meski absen.

Begitu juga dengan Chico Aura Dwi Wardoyo yang masih bertahan di posisi ke-21 setelah tumbang di babak kedua BWF World Championships 2023 dari Prannoy H S (India).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188393/rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-HN8c_large.jpg
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187877/jonatan_christie-Qjic_large.jpg
Jonatan Christie Ungkap Alasan Terima Sponsor Baru: Ikuti Jejak Ahsan/Hendra dan Sabar/Reza
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement