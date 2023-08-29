Update Ranking BWF Usai BWF World Championships 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Naik Drastis, Jonatan Christie Turun Posisi

GELARAN BWF World Championships 2023 telah berakhir dan seperti biasanya, aka nada pergerakan ranking BWF pada setiap Selasanya. Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) pun sudah mengumumkan update-an terbaru pada Selasa (29/8/2023) dan hasilnya ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti mengalami peningkatan peringlat.

Keluar sebagai runner up BWF World Championships 2023, peringkat Apri/ Fadia pun langsung meroket di posisi kedelapan dari ranking ke-12 sebelumnya. Selain itu, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi juga naik hingga tiga tingkat ke posisi 15. Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto juga naik satu tingkat ke ranking 30 dunia.

Lalu dari peringkat tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, mengalami merosot drastis kali ini. Dia tersingkir dari posisi lima besar dan mendekam di ranking kesembilan. Hal ini tidak lepas dari hasil penampilannya di BWF World Championships 2023.

Pebulutangkis yang akrab disapa Jojo itu tumbang sejak babak pertama usai dikandaskan wakil Malaysia, Lee Zii Jia, dengan skor 13-21 dan 15-21. Sementara itu rekannya, Anthony Sinisuka Ginting, masih menetap di peringkat dua dunia meski absen.

Begitu juga dengan Chico Aura Dwi Wardoyo yang masih bertahan di posisi ke-21 setelah tumbang di babak kedua BWF World Championships 2023 dari Prannoy H S (India).